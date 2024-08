Zo ga je zonder stress op vakantie (en kom je uitgerust weer thuis)

Alles loslaten op vakantie is moeilijker dan gedacht, ondervond journalist Annemiek Leclaire. Hoe ga je zonder stress op vakantie? Deze tips geven experts.

Gepubliceerd op 2 augustus 2024

Een vakantie kan veel meebrengen: avontuur, kennis, nieuwe omgevingen, het oprekken van sportieve grenzen. Maar ik wil ook uitrusten, een pauze nemen van het moeten. Toch valt dat voor iemand die haar werk erg leuk vindt nog niet mee.

Tot rust komen

We onderschatten de werking van een vakantie op lichaam en geest, stelt Matthew Edlund, auteur van The power of rest. Het is volgens hem echt belangrijk om regelmatig een wat langere pauze te nemen om weer op adem te komen. Dit zijn volgens hem de ingrediënten die rustig maken:

Slaap tijdens de vakantie flink bij. Geniet van het (lokale) eten. Wissel fysieke en mentale activiteiten af. Breng veel tijd buiten in de natuur door. Verken op je gemak de omgeving, in plaats van bezienswaardigheden af te vinken. Voer mooie gesprekken met je reisgezelschap of mensen die je toevallig tegenkomt.

Zonder stress op vakantie, zo doe je dat

Om op vakantie tot rust te komen, is wel wat ‘bewustwording’ nodig, zegt burn-outcoach Martine Hesselink. Volgens haar gaan we vaak al te gestrest de vakantieperiode in. Zo kun je dat voorkomen:

Een goede vakantie begint met voorwerk. Begin met je afvragen: in welke stemming en omstandigheden ga ik nu met vakantie? Wat heb ik op dit moment van mijn leven nodig om te ontspannen, en hoe kan ik daarvoor zorgen? Weet waar jij van ontspant. Wat kan ontspannen verschilt van persoon tot persoon. Weten waarvan jij persoonlijk ontspant, is heel belangrijk, stelde Hesselink, omdat je anders snel geneigd bent je aan te passen aan wat anderen leuk vinden op vakantie. Geef je hoofd even tijd. Als het niet meteen lukt om uit de actiestand te komen, houd dan de eerste vakantiedagen het bioritme van thuis aan, dat is beter voor je lijf. Als je een lange heenreis hebt, gebruik die om vast wat af te schakelen.

Creatief bezig zijn

Zo kun je bijvoorbeeld je reis gebruiken voor het boek Feel something, make something van Caitlin Metz (zij/hen). Sommige mensen kanaliseren hun onrust namelijk niet door te niksen, maar door iets te gaan maken. Metz zet stress om in creatieve opdrachtjes waaraan elk prestatiedoel ontbreekt, zoals deze:

Gebruik ‘body maps’ om je bewust te worden van je lichaam. Teken jezelf en schrijf in de diverse delen wat er in dat deel omgaat. Wat voel je eigenlijk?

Teken dingen, plekken en activiteiten die stilte brengen, zoals bijvoorbeeld wolken.

Dealen met de laatste stress

Niet alle stress kun je voorkomen. Een deel van die spanningen hoort bij het leven, stelt Chris Bailey, auteur van het boek Kalmte – Bewust ontspannen in een wereld van prikkels, maar er zijn wel een paar punten waarop je meer invloed hebt. Dit kun je doen met de stress die overblijft:

Houd alle gedachten over wat je nog wilt doen, en met wie, bij op een ‘later-lijstje‘. Leg de to do’s en de werkgerelateerde ideeën die in je opkomen ergens vast, zodat je ze uit je hoofd kunt halen, en er later toch je voordeel mee kunt doen.

Maak een inventarisatie van wat thuis de meeste stress veroorzaakt. Kijk naar je ochtend­routine, je werk, de verantwoordelijkheden in je privéleven. Neem ook alle subtiele vormen van afleidingen mee die je stress bezorgen.

Meer weten over deze tips? Lees meer over waarom ontspannen op vakantie zo moeilijk kan zijn.

