Of je nou lekker thuis blijft of op pad gaat binnen of over de grens. Met een goed boek ben je altijd op reis. 6x zomerleestips van boekenliefhebbers.

Zomerleestips van Wies

Wies van der Hoek van boekhandel Hoogstins in Amsterdam gaat deze zomer eindelijk Het achtste leven (voor Brilka) van Nino Haratischwili lezen. Het immens dikke boek van 1280 pagina’s ligt al tijden op haar nog-te-lezen-stapel.

“Ik ben er al een keer in begonnen, maar ik lees graag als ik onderweg ben en dat gaat met dit boek niet, omdat het zo dik is. Deze zomer wil ik het lezen als ik ergens aan het water lig. Als je eenmaal in het verhaal zit, is zo’n dik boek alleen maar lekker. Ik zeg ook altijd tegen scholieren die een boek uit komen zoeken: je kunt beter een dik boek lezen dat leuk is, dan een dun en saai boek.”

Inspiratie voor een groen paradijs

Een tuin vol wilde bloemen, mooie planten, vogels en insecten. Wie wil dat niet? Casper Boot van het ontwerpbureau Zilverblauw schreef Groen paradijs – het handboek voor een biodiverse tuin. Omdat hij een tegengeluid wil laten horen als het gaat om ‘onderhoudsvrije’ tuinen vol tegels. En omdat de natuur onder druk staat en hij zelf ervaart hoe gelukkig hij wordt van wandelen in de natuur, gezang van vogels en ‘lekker klooien’ in zijn tuin. In dit boek vind je praktische tips, verrassende ideeën en laagdrempelige projecten om mee aan de slag te gaan.

Vriendschap tussen een vlieg en een buizerd

In het boekje Biografie van een vlieg beschrijft Jaap Robben het leven van een vlieg in 25 korte hoofdstukken. Elk hoofdstuk beslaat een dag, want een vlieg leeft gemiddeld zo’n 25 dagen. Door de menselijke beschrijvingen van de avonturen die de vlieg beleeft, ga je helemaal mee in zijn overpeinzingen. Daarbij zijn de gesprekjes met de buizerd – waarmee de vlieg bevriend raakt – aangenaam melodramatisch. Met illustraties van Paul Faassen.

Zomerleestips van Tim

Tim van den Hoed van De Utrechtse Boekenbar wil deze zomer de klassieker Oblomov van Ivan Gonstjarov lezen.

“Dit boek staat al heel lang op mijn lijst. Het gaat over een man die ultiem lui is en daardoor in de schulden is geraakt en al zijn vrienden kwijt is. Laatst heb ik een heel mooi exemplaar van dit boek bemachtigd van Marjan Berk, die haar privéboekencollectie in de kelder van de winkel verkocht.

Het verhaal doet me denken aan Mijn jaar van rust en kalmte van Ottessa Moshfegh, een van de leukste boeken die ik in de afgelopen jaren heb gelezen, over een vrouw die een jaar lang gaat slapen. Ze is hartstikke depressief en gebruikt allerlei drugs en medicijnen. Eigenlijk is het een super vervelend verhaal, maar die misère en het absurdistische vind ik op een gekke manier toch grappig. Ik hou van gitzwarte humor met een duister randje.”

Onverwacht bezoek

In Laat de wereld achter van Rumaan Alam gaan Amanda en Clay met hun puberkinderen een weekend naar een luxe, afgelegen vakantiehuis om even te ontsnappen aan hun drukke leven in New York. Maar dan staat er ineens een ouder stel voor de deur dat zegt de eigenaren te zijn en dat New York is getroffen door een black-out. Omdat er geen werkend internet, mobiel bereik of televisie is, heeft de familie geen idee wat er aan de hand is. De twee gezinnen kennen elkaar niet en zijn ineens op elkaar aangewezen. Deze thriller wordt verfilmd door Netflix, met Julia Roberts en Denzel Washington in de hoofdrollen.

Op pad met schrijvers De wandelreeks Terloops volgt schrijvers tijdens hun wandelingen. In Wat er werkelijk is neemt Nelleke Noordervliet je mee naar Ierland, waar ze een huis heeft en iedere ochtend naar het eeuwenoude pad Beara Way wandelt. Sinds de steentijd hebben hier mensen gelopen en ze laat in haar verhaal oude mythes van de streek tot leven komen. Maartje Wortel vertelt in De groef hoe ze dagelijks met een vriendin tien exact dezelfde rondjes loopt door een Amsterdams park. Als een plaat die blijft hangen, precies op het mooiste stuk van het liedje. Maar wanneer haar vriendin verhuist en een grillig virus zijn intrede doet, neemt het verhaal een afslag richting verlies en vrijheid, vastzitten en loslaten.

Samenstelling Jeannette Jonker Fotografie Freestocks/Unsplash.com