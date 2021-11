4x een bijzondere agenda voor 2022

Een nieuw jaar beginnen met een kersverse agenda, elke bladzijde nog leeg. Het geeft zo’n fijn gevoel. Mocht je nog op zoek zijn: deze bijzondere agenda’s kwamen we tegen voor 2022.

De Daily Planner van The Inspired Stories

In deze agenda kun je niet alleen per dag je afspraken kwijt, er is ook ruimte om je prioriteiten, taken en fijnste moment van de dag op te schrijven. Aan het eind van de week vind je een leeg blok voor reflectie en aan het eind van elke maand vind je vragen om even bij stil te staan. Wat maakte je die maand blij? Wat vond je lastig? En: wat wil je meenemen in de nieuwe maand? Ze hebben nog meer agenda’s, notitieboeken en bullet journals in dezelfde stijl.

De 17-maanden planner van Morgan Harper Nichols

Ze maakt kunst en ze schrijft, en die twee talenten combineert ze om verhalen van anderen te vertellen. Nu is er ook een agenda van de hand van Morgan Harper Nichols, en alleen van de cover worden we al blij. Elke maand begint met een fijne illustratie en quote en per week is er genoeg plek om al je afspraken kwijt te kunnen.

Monthly Planner van Wildwood

Anders dan anders is deze agenda met illustraties van bloemen. Geen weekoverzichten met ruimte onder elke dag van de week, maar maandoverzichten met aan de zijkant ruimte voor notities. Handig voor de man (of eigenlijk vrouw) van weinig woorden.

Flow Agenda 2022

Wist je dat we zelf ook elk jaar een agenda uitbrengen? In de Flow Agenda voor 2022 vind je quotes en inspiratie over hoe het leven anders kan. Want zelfs de kleinste veranderingen kunnen je leven een nieuwe wending geven. Wat minder gehaast bijvoorbeeld, of meer buiten de geijkte paden. Met extra veel paper goodies, zoals stickers, enveloppen en een boekenlegger.

Tekst Bente van de Wouw