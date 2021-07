De geur van oude boeken, de rust en het uren rond kunnen dwalen maken de kleinere boekenwinkels zo fijn. 4x een bijzondere boekwinkel in Amsterdam.

Boekhandel Van Pampus – KNSM-eiland

Deze bijzondere boekwinkel heeft een filosofie van maar drie woorden: Uitnodigen tot oponthoud. De winkel is er zo op ingericht dat het een fijne plek is om te onthaasten tussen de boeken. ‘Natuurlijk kunt u als klant bij ons gewoon een boek pakken, afrekenen en weggaan. Maar er zijn ook aangename leunstoelen om in te gaan zitten en nog wat in de winkel te blijven lezen, met of zonder kopje koffie,’ staat er op de website van de boekhandel.

Happy Bookieman – Centrum

Aan de Herengracht in het centrum van Amsterdam bevindt zich een verborgen boekenhuisje, en de Happy Bookieman is de eigenaar ervan. Je kunt er elke dag terecht om door tweedehandsboeken te snuffelen. Neem je niets mee, dan is het alleen al een bezoek waard vanwege de typische inrichting van een oude boekwinkel.

Schimmelpennink – Centrum

Niet alleen een boekwinkel, maar ook – en misschien wel vooral – een buurthuis. Er worden regelmatig literaire salons georganiseerd en je kunt er ook terecht voor gewoon even een momentje niets.

Boekhandel Van Rossum – Amsterdam-Zuid

Deze boekwinkel bestaat al sinds 1929 en heeft een uitgebreide collectie met niet alleen de bestsellers, maar ook meer onbekende werken. Zodat je naast het vinden wat je zoekt, ook nog eens verrast kunt worden. Extra bijzonder aan deze boekhandel is de uitgebreide collectie aan kinderboeken, zowel Nederlands- als Engelstalig. Er worden regelmatig lezingen en bijeenkomsten georganiseerd, met bekende en onbekende schrijvers.

Boekhandel Over het water – Amsterdam-Noord

Sinds 2013 vind je deze boekwinkel aan de Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord. Juist omdat deze winkel wat kleiner is, kun je er niet alleen terecht voor een nieuw boek, maar ook voor een fijn boekengesprek of een goede cadeautip. Ook op de website vind je allerlei tips van de medewerkers.

