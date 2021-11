4x een graphic novel om te lezen en bekijken

Eens wat anders dan alleen maar letters lezen. Met een graphic novel, ook wel een strip- of beeldroman genoemd, kijk je je ogen uit. 4 graphic novels voor op je verlanglijst.

De filosoof, de hond en de bruiloft – Barbara Stok

De Griekse Hipparchia, die leefde in de vierde eeuw voor Christus, was een van de eerst bekende vrouwelijke filosofen. Net voordat ze wordt uitgehuwelijkt, ontmoet ze de vreemde, rondzwervende filosoof Crates. Ze raakt steeds meer in de ban van zijn denkbeelden en realiseert zich dat het comfortabele luxeleven dat voor haar is uitgestippeld eigenlijk heel leeg is.

Durft ze voor haar idealen te kiezen? Hipparchia ziet in dat de sleutel tot geluk niet ligt in materieel bezit of maatschappelijke positie, maar juist in onafhankelijk zijn daarvan. Dit fascineerde Barbara Stok zo dat ze besloot deze graphic novel te maken, en daarmee ook aan jou de vraag stelt: wat betekent bezit? (Nijgh & Van Ditmar)

Koop het boek bij je lokale boekhandel, leen het bij de bibliotheek of bestel het online.

Kusama – The Graphic Novel – Elisa Macellari

De Japanse kunstenaar Yayoi Kusama maakt grote iconische beelden zoals reuzenpompoenen, en alles is bedekt met oneindig veel stippen. Ook Kusama zelf gaat steevast gehuld in polkadots. Maar ze heeft bijvoorbeeld ook spraakmakende performances gemaakt in de straten van New York. Deze visuele biografie is een mooie manier om Yayois werk en haar als persoon beter te leren kennen.

Zo kom je meer te weten over haar jeugd in Japan, over waarom ze vertrok naar de Verenigde Staten en hoe het was om op te gaan in de bruisende kunstscene van de jaren zestig. Uiteindelijk keert ze terug naar Japan als wereldberoemde kunstenaar. (Orion Publishing)

Koop het boek bij je lokale boekhandel, leen het bij de bibliotheek of bestel het online.

Cats of the Louvre – Taiyo Matsumoto

Deze graphic novel, die zich afspeelt in het Louvre, gaat over gids Cécile, bewakers Patrick en Marcel én een groep katten die in het geheim op zolder leeft. Vooral de witte Snowbébé kan de roep van de schilderijen niet weerstaan en gaat er regelmatig op uit om te dwalen door de zalen. Zo ontstaat een droomachtig en sfeervol verhaal met schetsmatige inktlijnen, arceringen en schaduwen van gewassen inkt waarin het Louvre zelf ook een personage is geworden.

Zoals in elk Japans stripboek lees je van achter naar voor. Prachtig detail: de kleur van de ogen van Snowbébé komt overeen met het garen van het bindwerk en de schutbladen van het boek. (Viz Media)

Koop het boek bij je lokale boekhandel, leen het bij de bibliotheek of bestel het online.

Darwin – De reis met de HMS Beagle – Fabien Grolleau

Het is december 1831, je bent 23 jaar en staat op het punt om aan boord van een schip te gaan voor een reis van vijf jaar die uiteindelijk de basis legt voor de evolutietheorie. Dit is het verhaal van Charles Darwin. Hij reist af naar vier verschillende continenten, maakt kennis met verschillende volkeren en wordt geconfronteerd met de schaduwzijde van het kolonialisme.

Daarnaast verzamelt hij wonderbaarlijke specimens en raakt er steeds meer van overtuigd dat de aarde veel ouder is dan de wetenschap op dat moment vermoedt. Geef je al lezende over aan het ritme en ga met Darwin mee op ontdekking. (Soul Food Comics)

Koop het boek bij je lokale boekhandel, leen het bij de bibliotheek of bestel het online.

Voorproefje

Benieuwd naar deze graphic novels? In onderstaand filmpje geeft boekencurator Corina Maduro een sneak peek.

Meer lezen?

Samenstelling Marije van der Haar-Peters