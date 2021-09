Boekentip: De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy

Je hebt het boek misschien al wel voorbij zien komen. De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy. Het bevat korte troostende tekstjes met illustraties over vriendschap en liefde.

De jongen, de mol, de vos en het paard gaat over vier vrienden die samen een bijzondere band opbouwen. Terwijl ze heel verschillend zijn, houden ze van elkaar en spreken ze dat ook naar elkaar uit. Ze laten weten dat je jezelf mag zijn en dat er altijd van je gehouden wordt, wie of wat, je ook bent. Het is een boek voor jong en oud. Het bevat gemakkelijke, korte zinnen, maar toch hebben alle versjes iets bijzonders, voor elke leeftijd.

Het is een boek dat je misschien zo uitleest, om het er na een paar weken weer bij te pakken. Om door te bladeren, een versje door te sturen naar iemand die het kan gebruiken, of om te genieten van de mooie illustraties van Charlie Mackesy. Het maakt niet uit waar je begint: aan het begin, in het midden of bij het einde.

Het origineel is geschreven en geïllustreerd door Charlie Mackesy, maar het is nu vertaald in het Nederlands door Arthur Japin zodat nog meer mensen het kunnen lezen.

Tekst en fotografie Rachel Vieth