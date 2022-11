Cadeau-inspiratie nodig? 3 (natuur)boeken voor op je verlanglijst

Welke boeken staan er op jouw verlanglijst? Deze natuurboeken zijn mooi om te krijgen of te geven.

Wandelen en taart

In het 4-seizoenenwandelboek van Claudia Straatmans vind je mooie wandelroutes, maar ook – minstens zo belangrijk – fijne plekken waar je tijdens je wandeling koffie kunt drinken. Zelf is Claudia een fanatieke wandelaar, maar vindt ze het ook belangrijk dat een wandeling gezellig is: ‘Ik ben van de lopen-voor-lekkers-school: een knisperend glas witte wijn, een troostende appeltaart met slagroom, goede koffie. In mijn boek geef ik 101 tips voor een leuke koffietent of fijn lunchcafé. Want lopen is vooral leuk. Een mini-vakantie, ook voor je hoofd.’ De focus in Claudia’s boek ligt op wandelingen van maximaal vijftien kilometer.

Uitgeverij Ambo Anthos, € 24,50.

Kunstzinnig kleuren

Marianne North (1830-1890) was een Engelse bioloog en botanisch kunstenares. Ze wordt wel een van de meest onverschrokken vrouwelijke ontdekkingsreizigers van de negentiende eeuw genoemd. Ze maakte honderden tekeningen en schilderijen van bloemen en landschappen over de hele wereld en daar heb je wat aan als je van kleuren houdt: in het Marianne North botanische kleurboek vind je veertig prachtige botanische schilderingen omgetoverd tot kleurplaten voor volwassenen met kleurengids.

Uitgeverij Mus, € 19,99.

De beste kampeerplekken

Ultiem buitengeluk is een boek vol adressen als je wilt kamperen en logeren in de natuur. Alle adresjes liggen in Nederland en ze werden verzameld door Marleen Brekelmans (van de fijne site Bijzonderplekje.nl). In dit boek vind je foto’s van de mooiste natuurcampings, kleine campings en campings die allemaal net even anders zijn. En waar je vaak leuke accommodaties kunt huren zoals een stoere boomhut of een yurt. Fijn om nu al in te bladeren en vast in de stemming te komen voor de zomer, of je waagt je aan winterkamperen binnenkort.

Uitgeverij Kosmos, € 20.

Tekst Irene Smit Fotografie Nguyen Thu Hoai