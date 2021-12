Engelse boeken die in 2022 verschijnen

Er komen heel wat mooie boeken aan in 2022. Online editor Bente deelt de Engelse boeken waar ze hoge verwachtingen van heeft.

Violeta – Isabel Allende

In dit nieuwe boek van schrijver Isabel Allende vertelt Violeta, geboren in 1920, over haar leven vol bijzondere gebeurtenissen en momenten. Over de naschokken van de Grote Oorlog, over de Great Depression rond de jaren ’30 en over hartzeer, passionele affaires, rijkdom en armoede, pijnlijk verlies en grote vreugde.

The Saints of Swallow Hill – Donna Everhart

Voor als je van Waar de rivierkreeften zingen en De vier windstreken houdt. In de dennenbossen van North Carolina wordt door werkers terpentijn uit de bomen gehakt, en Rae Lynn Cobb en haar man Warren runnen in die bossen hun eigen terpentijn-handel. Als Warren in de problemen komt, besluit Rae als wanhoopsdaad om zichzelf als haar man te vermommen en aan het werk te gaan in terpentijn-kamp Swallow Hill.

The Good Son – Jacquelyn Mitchard

Wat doe je als de persoon waar je het meest van houdt onherkenbaar wordt? Voor Thea Demetriou is het antwoord simpel én kwellend: je blijft van hem houden. Als haar zoon Stefan na drie jaar gevangenis vrij komt, probeert Thea hem te begrijpen.

Sea of Tranquility – Emily St. John Mandel

Van de schrijver van Het glazen hotel is er nu een nieuw boek over kunst, tijd, liefde en de pest. Je wordt als lezer meegenomen van Vancouver Island in 1912 naar een donkere kolonie op de maan, zo’n driehonderd jaar later.

Yinka, Where is Your Huzband? – Lizzie Damilola Blackburn

Ontmoet Yinka, een Brits-Nigeriaanse vrouw van rond de dertig, hooggeschoold met een goede baan, fijne vrienden en een moeder die altijd vraagt: “Yinka, where is your huzband?”

Black Cake – Charmaine Wilkerson

In dit debuut van Wilkerson moeten twee vervreemde broers hun meningsverschillen opzij zetten als de dood van hun moeder een verborgen geschiedenis aan het licht brengt. Hun zoektocht brengt hen van Caribisch gebied naar Londen en uiteindelijk naar California.

Samenstelling Bente van de Wouw