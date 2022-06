Flow leest: De heks van Limbricht van Susan Smit (2)

Bij Flow lezen we graag. In deze blogserie vertellen redactieleden wat ze van een bepaald boek vonden. Ook online editor Rachel las De Heks van Limbricht van Susan Smit en is verrast.

Ik had het boek al een aantal keer in mijn handen gehad in verschillende boekwinkels en elke keer legde ik weer terug. Een boek over heksen? Dat was vast niks voor mij. Toch bleef het mijn aandacht trekken, ik hield immers van geschiedenisverhalen. Uiteindelijk leende ik het boek en kwam ik erachter dat je helemaal niet van ‘heksenverhalen’ hoeft te houden, om dit boek te lezen. Er ging een wereld voor me open.

Hier gaat het over

Het boek speelt zich af rond eind zeventiende eeuw. Entgen Luijten woont in Limbricht, dicht bij Sittard. Doordat ze veel kennis heeft van de natuur, lukt haar geregeld om de andere dorpsbewoners te helpen. Dat zorgt er uiteindelijk voor – samen met haar standvastige houding en drang naar verandering – dat ze wordt veroordeeld voor hekserij. En rond die tijd ging dat er niet heel fijn aantoe, de meeste vrouwen eindigden levend op de brandstapel. Terwijl ze in de kerker zit, overdenkt ze haar leven en neemt ze je als lezer mee in het bestaan van de zeventiende eeuw.

Het boek kan af en toe gruwelijk zijn, door de martelingen die Entgen ondergaat. Doordat het gebaseerd is op waargebeurde feiten, komt dat nog extra binnen.

Dit vond ik ervan

Ik heb ontzettend veel bewondering voor de hoofdpersoon in het boek: Entgen Luijten. Ze wordt veroordeeld voor allerlei hekserijen, terwijl ze anderen altijd probeert te helpen met haar kennis over de natuur. Ik lees in het boek een verhaal over een vrouw de haar eigen hoofd volgt, weet waar ze voor staat en daar voor opkomt, ondanks de meningen van anderen. Dat is iets waar we ook nu nog iets van kunnen leren.

Het boek heeft me verbaasd en ik vind het zeker een aanrader, doordat je iets leert over de geschiedenis, maar er ook een soort feminisme in verwerkt zit.

Deze zinnen raakten me

‘Na zijn dood ben ik hem met terugwerkende kracht ten volle gaan beminnen. Dat is mogelijk, jazeker. Je kunst beslist van iemand houden die je niet meer om je heen hebt.’

Liefde is een van de weinige dingen die de gever onmiddellijk met gelijke munt terugbetaalt omdat het een hart ervan opwarmt, wat de ontvanger er ook mee doet.’

‘Soms mislukken dingen ondanks je harde werken en aandacht. Niet alles wat gezaaid wordt, zal ontkiemen of tot volle bloei komen.’

Tekst en fotografie Rachel Vieth