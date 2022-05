Flow leest: Een lied voor Achilles van Madeline Miller

Bij Flow lezen we graag. In deze blogserie vertellen redactieleden wat ze van een bepaald boek vonden. Deze keer: creative director Irene Smit over Een lied voor Achilles van Madeline Miller.

Hier gaat het over

Dit boek is een hervertelling van de Ilias van Homerus, een boek dat ik nooit heb gelezen. Sowieso weet ik niet zo heel veel van de Griekse goden (een online cursus mythologie staat nog op mijn verlanglijst!) en dit was een goed begin om me in de wereld van de goden en godinnen te verdiepen.

Een lied voor Achilles verhaalt over Achilles, de zoon van zeegodin Thetis en koning Peleus Achilles. Hij wordt verliefd op zijn vriend Patroclus en samen trekken ze ten strijde, om Helena van Sparta te bevrijden.

Dit vond ik ervan

Wat een prachtige hervertelling van een eeuwenoud verhaal. Een liefdesstory, een lesje geschiedenis en een spannend verhaal ineen. Ik las het boek terwijl ik in Griekenland was (jaja, fijn met mijn boek aan het zwembad), en lezen over de Grieken en Griekse eilanden terwijl ik daar was maakte het extra bijzonder.

Plus: dit boek is verschenen bij de uitgeverij van mijn zus en nicht ( Uitgeverij Orlando ) en stiekem ben ik dan altijd extra trots, zo cool dat zij de Nederlandse rechten voor dit boek hebben kunnen kopen. De schrijfster Madeline Miller heeft inmiddels belangrijke prijzen gewonnen met haar hervertellingen van klassieke verhalen. Ook Circe (haar tweede roman) staat nog op mijn lijstje. En ik las dat haar boeken veel worden getipt op TikTok.

Deze zinnen raakten me

‘De herinneringen borrelen als lentewater in me op, sneller dan ik ze kan tegenhouden. Ze komen niet als woorden, maar als dromen, als de geur die van net beregende aarde stroomt.’ ‘Ik liet hem me vasthouden, liet hem onze lichamen over de hele lengte zo dicht tegen elkaar persen dat er niets meer tussen hem en mij paste. We lagen verslagen en slapeloos terwijl de uren verstreken.’

Tekst en fotografie Irene Smit