Flow leest: Giftige Positiviteit van Whitney Goodman

Bij Flow lezen we graag. In deze blogserie vertellen redactieleden wat ze van een bepaald boek vonden. Deze keer een non-fictie boek: online editor Nina over Giftige positiviteit van Whitney Goodman.

Op social media zie je veelal mooie plaatjes en verhalen voorbij komen. Vaak met filters om het plaatje nog fraaier te doen lijken. Naast de picture perfect outfits, huizen en vakanties zijn er ook veel online inspirators en coaches die zeggen dat je met mindset en positief denken alles kunt bereiken. Maar is er met dat grote uithangbord voor positiviteit en een mooi leven dan nog wel plaats voor de realiteit; dat het leven soms niet mooi is? De titel Giftige positiviteit sprak me dan ook meteen aan om meer te leren over dit fenomeen.

Hier gaat het over

De subtitel van Giftige Positiviteit is ‘hoe je omgaat met lastige situaties en gevoelens in een wereld die negativiteit wil uitbannen’. De Amerikaanse psychotherapeut Whitney Goodman leert ons in deze leerzame en praktische gids het verschil tussen gezonde en ongezonde positiviteit, hoe we onze emoties kunnen verwerken en anderen beter kunnen steunen zonder altijd maar positief te hoeven zijn. Het gezond aangaan van moeilijke momenten en emoties zal leiden tot meer authenticiteit en verbinding.

Dit vond ik ervan

Een verademing om in een boek te lezen dat je met positiviteit niet alles kunt oplossen. Juist in deze tijd waarin de vele online coaches en manifestatie teachers ons vertellen dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons succes. Ben je maar positief genoeg, dan moet je wel slagen. En als het niet lukt zoals we voor ogen hadden, is het makkelijk om onszelf omlaag te praten of niet te erkennen dat we daarvan balen. Want we moeten positief door. Met het stijgende aantal depressies en burn-outs is (soms gekunsteld) positief zijn blijkbaar niet de redding in ons leven.

Whitney geeft ons de achtergrond waar dit positief wenselijke gedrag vandaan komt en geeft voorbeelden van situaties waarin giftige positief gereageerd wordt. Herkenbare situaties waarin iemand je probeerde op te beuren terwijl je jezelf ellendig voelde. Of gevallen waarin je zelf een opfleurende opmerking maakte op een bedrukt verhaal van een ander. Een ongepast ‘het komt wel goed’ kan ervoor zorgen dat we onze werkelijke emoties gaan onderdrukken of dat je de connectie verliest met een dierbare.

Door de bewustwording van dit fenomeen en ideeën aangedragen te krijgen hoe je wel effectief omgaat met moeilijke momenten, kunnen we dit patroon doorbreken. Het boek leert ons authentieke emoties te accepteren en elkaar beter te ondersteunen. En dat vind ik een mooie groei om door te maken.

Deze zinnen raakten me

‘Gezonde positiviteit betekent ruimte maken voor zowel de realiteit als voor hoop. Giftige positiviteit ontkent een emotie en dwingt ons om die te onderdrukken.’

‘Positief denken bezorgt ons de illusie van hoop en controle.’

‘We kunnen tegelijkertijd ruimte maken om je gevoelens te valideren als om dankbaar te zijn.’

‘Als we niet weten wat iemand nodig heeft, helpen we vaak omdat het voor onszelf goed voelt en niet omdat we echt een probleem willen verhelpen.’

Tekst en fotografie Nina van Hilst