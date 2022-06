Flow leest zelfhulp: Irene over Liefdesbang van Hannah Cuppen

De Flow-redactie dook in de wereld van de zelfhulpboeken. Wat hebben die hun bijgebracht over de liefde? Irene Smit, creative director over het boek Liefdesbang – Overwin verlatingsangst en bindingsangst van Hannah Cuppen.

“Daar zat ik dan. Met mijn e-reader in het vliegtuig in pre-coronatijd. Verdiept in Liefdesbang van Hannah Cuppen. De tranen liepen over mijn wangen. In mijn keel een grote brok. Links mijn tieners, die gelukkig helemaal opgingen in hun film. Achter me een kind dat tegen mijn stoel schopte. Maar ik zat in mijn eigen bubbel. Wat was dit allemaal herkenbaar. De situaties, de gedachten, de momenten, de worstelingen. Ineens keek ik van een afstandje naar mijn eigen liefdesleven na de scheiding, dik tien jaar geleden op dat moment. En snapte ik wat ik eigenlijk al die jaren aan het doen was in de liefde.

Mijn oma scheidde van mijn opa toen ze 65 was, mijn vader scheidde van mijn moeder toen ik 15 was en mijn relatie liep op de klippen toen mijn kinderen 2 en 6 waren – en daar kreeg ik een flinke knauw van. Juist ik, terwijl ik me zó had voorgenomen het goed te doen in de liefde. Daarna kwam er de grote puzzel. Vriendjes kwamen en gingen en ik worstelde met hechten, wantrouwen, grenzen stellen en zo nog wat zaken. Vlak voordat ik in dat vliegtuig zat, waren er weer wat verwarrende dingen gebeurd in de liefde en ik dacht: kom maar op met een boek waarin alle antwoorden staan!