Flow leest zelfhulp: Marije over Een relatie-apk van Nynke Nijman

De Flow-redactie dook in de wereld van de zelfhulpboeken. Wat hebben die hun bijgebracht over de liefde? Coördinerend eindredacteur Marije van der Haar-Peters over het boek Een relatie-apk van Nynke Nijman.

“Een relatie-apk, het klinkt wat zakelijk maar is misschien niet eens zo’n gek idee. Want na een relatie van bijna twintig jaar ontkomen ook mijn man en ik niet aan een ingesleten patroon hier of een onuitgesproken verwachting daar (want dat wéét de ander toch wel?). Volgens psycholoog en systeemtherapeut Nynke Nijman is dat precies de reden om haar boek te lezen. Veel mensen doen hun eerste serieuze poging om hun relatie een boost te geven als het al (bijna) te laat is, terwijl het juist zo belangrijk is ook kleine ergernissen en meningsverschillen niet te laten sudderen. De kans is namelijk groot dat ze op een later moment als een boemerang bij je terugkomen – en dan komt het er nog weleens heftiger uit dan bedoeld.

Sowieso vindt Nijman dat we in een relatie best veel onbesproken laten. Neem verwachtingen: sommige zijn impliciet en komen pas naar de voorgrond wanneer er niet aan wordt voldaan en jij ineens last hebt van het gedrag van je partner. Het geheim van een relatie lang gelukkig zijn zit ’m dan ook in ‘duidelijke communicatie, waarin je elkaars taal spreekt over de onderwerpen die ertoe doen’. Welke dat voor jullie kunnen zijn, komen uitgebreid aan bod: van grote thema’s als een kinderwens of toekomstbeeld tot rompslomp als huishoudelijke taken en de financiën.

Samentijd

Er kwamen voor mij wat eyeopeners voorbij, zoals in het hoofdstuk over tijd samen. Nijman benadrukt dat het belangrijk is om die ‘samentijd’ te definiëren. Is naast elkaar in bed liggen met de telefoon in de hand tijd samen? Of naar een feest gaan en ieder bij een andere groep vrienden staan?

Ook heel ­verhelderend vond ik het hoofdstuk over behoeftes. Onbewust verwachten we soms dat onze partner die volledig vervult, terwijl jíj daar verantwoordelijk voor bent. Het maakt de torenhoge verwachtingen die je hebt van de ander ook milder. Volgens Nijman is het mooi als je voor tachtig procent zelf kunt voorzien in je behoeftes – wat ook inhoudt: met andere mensen dan je partner dingen ondernemen. En dat de overige twintig procent door je partner wordt vervuld. Helpend daarbij is de lijst met behoeftes die is opgenomen, zoals begrijpen en begrepen worden, humor en zelfexpressie.

Achter in het boek geeft Nijman een advies dat af en toe oppopt in mijn hoofd: probeer zo veel mogelijk weg te blijven van oordelen, want dan ontstaat er een sfeer waarin de ander zich moet verdedigen. Ga in plaats daarvan het gesprek aan. Luister, probeer je in te leven of laat het zoals het is. Agree to disagree. Jullie zijn twee individuen die het recht hebben om hun eigen persoon te zijn. Een boek dat je van A tot Z kunt lezen, maar ook handig is als naslagwerk als je worstelt met één aspect van je relatie.”

