Flow’s Caroline over het romantisch liefdesideaal en onuitgesproken begrip

De Flow-redactie dook in de wereld van de zelfhulpboeken. Wat hebben die hun bijgebracht over de liefde? Caroline Buijs, managing editor projecten en specials over Weg van liefde van Alain de Botton.

“Wat ik zo knap vind van Alain de Botton is dat hij dingen zo helder en met humor kan uitleggen. Of het nu over filosofie, architectuur of reizen gaat: na het lezen van zijn boeken voel ik me altijd iets ­wijzer. Zonder dat hij me het idee geeft dat ik daarvoor iets dommer was. De Botton schreef ook een boek over de liefde: Weg van liefde. Hierin vertelt hij het verhaal van twee fictieve personages, Rabih en Kirsten. Je leest onder meer hoe hun relatie begint, hoe hun eerste ruzie verloopt, hoe het krijgen van kinderen hun relatie verandert en – vooral ook – hoe ze diverse liefdescrisissen overleven. Na elke scène legt De Botton geduldig uit waarom Rabih en Kirsten reageren zoals ze reageren.

Onuitgesproken begrip

Net zoals ik me bij een roman identificeer met sommige personages, deed ik dat nu ook. Dus als Kirsten onredelijk zit te mokken tegen haar man, zie ik ineens heel scherp hoe ik dat zelf ook kan doen. En omdat De Botton uitlegt waarom Kirsten mokt, snap ik beter waarom ik soms nog steeds denk dat mijn man woordeloos kan aanvoelen wat ik wil of bedoel.

‘Door te mokken, onderschrijven we een mooi maar gevaarlijk ideaal, dat is terug te voeren op onze vroegste jeugd: dat van onuitgesproken begrip. In de moederschoot hoefden we nooit iets uit te leggen. In al onze behoeftes werd voorzien. Als vanzelfsprekend werden we op de juiste manier getroost,’ schrijft De Botton. Misschien, zegt hij, verwoorden we onze wensen daarom niet goed, ook al snappen we best dat onze partner ons misschien niet goed aanvoelt: ‘…alleen wanneer je partner zonder woorden en accuraat onze gedachten leest, menen we zeker te weten dat hij of zij te vertrouwen is. Alleen wanneer we niets hoeven uit te leggen, kunnen we ervan op aan dat we werkelijk ­worden begrepen.’

Imperfectie

De belangrijkste boodschap van Weg van liefde is denk ik dat het romantisch liefdes­ideaal, waarin je elkaar woordeloos aanvoelt en dat we vaak in films en boeken krijgen voorgeschoteld, niet bestaat. We hebben allemaal zo onze hang-ups en dat maakt de liefde soms instabiel. Of zoals De Botton ooit troostend in Flow zei: ‘Als je kunt accepteren dat je partner imperfect is en je bent daar niet boos over, ben je klaar voor een lange relatie.’”

