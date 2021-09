Je boeken opruimen: 5 tips om het makkelijker te maken

Sommige dingen wil je nóóit wegdoen. Maar als de planken in je kast doorbuigen en je verder moet stapelen op de vloer, vensterbank of tafel, weet je: tijd om toch even door je verzameling boeken te gaan. 5 tips om je boeken opruimen makkelijker te maken.

Boeken opruimen: 5 tips

Beperk het aantal boeken in je kast

Bepaal hoeveel boeken je maximaal wilt houden (het aantal dat in je kast past, bijvoorbeeld) en houd je daaraan. Het is even pijnlijk als je je verzameling de eerste keer moet uitdunnen tot dat aantal, maar daarna wordt het makkelijker: voor ieder nieuw boek dat je koopt, moet er eentje weg. Op die manier denk je veel beter na over welke boeken je écht wilt hebben.

Gebruik de Marie Kondo-methode

Soms bewaar je een boek omdat je het van iemand hebt gekregen, omdat het is gesigneerd of omdat het een speciale editie is. Vraag je dan eens af: word ik ook echt blij van dit boek? Wil ik het graag nog eens lezen? Is het antwoord nee, dan is het tijd om afscheid te nemen.

Stel een ‘houdbaarheidsdatum’ in

Besluit hoelang een ongelezen boek maximaal in je kast mag staan. Drie maanden? Een half jaar? Een jaar? Als je het boek na die tijd nog niet hebt gelezen, kun je er misschien beter iemand anders blij mee maken.

Ga vaker naar de bieb

In plaats van jezelf te verbieden nieuwe boeken te kopen, kun je ook wat vaker naar de bibliotheek gaan. Je mag er zo veel boeken kiezen als je wilt (al is er wel een maximum per keer natuurlijk), terwijl je bergen met geld en ruimte bespaart. En als je een boek leest dat je zo geweldig vindt dat je het vaker wilt lezen, kun je het altijd nog aanschaffen.

Denk na over de manier waarop je leest

Luister je ook graag naar audioboeken of heb je een e-reader? Dan staan er misschien boeken in de kast die je liever op een andere manier wilt lezen. Wil je ook echt een fysiek exemplaar houden of kun je die ruimte misschien vrijmaken voor andere papieren boeken?

Vergeet niet: gooi boeken nooit weg als je ze niet meer wilt lezen. Geef ze een tweede leven door ze weg te geven, te ruilen of er iets anders mee te doen.

Bron: Bustle.com Fotografie John-Mark Smith/Unsplash.com

