Lessen leren uit boeken #2: Maaike over Daar waar de rivierkreeften zingen

Boeken zitten soms vol met levenslessen. Welke lessen leerden redactieleden van bepaalde boeken? Ze vertellen het in deze rubriek. Deze keer: Maaike over Daar waar de rivierkreeften zingen.

Het boek beschrijft het leven van het ‘moerasmeisje’ Kya Clark. Een meisje dat alleen achterblijft in haar ouderlijk huis – eerder een hut – in het moeras van Barkley Cove in North Carolina, afgesloten van de bewoonde wereld. Ze redt zich door het ruilen van vis en zelfverbouwde groenten, rekent vogels tot haar vrienden en wordt belachelijk gemaakt door de mensen in de stad, die ze dan ook zo veel mogelijk mijdt.

Het nogal bizarre leven van het meisje wordt zo levensecht en niet al te larmoyant beschreven dat je er hoe dan ook in meegaat. Zelfs als er een moord gepleegd wordt, en alle ogen op het moerasmeisje gericht zijn. Een pageturner, inderdaad. Alsof je ernaast staat als ze de meeuwen op het strand voert, bijzondere schelpen en veertjes vindt en steeds opnieuw teleurgesteld wordt.

Welke les ik ervan leerde

De schrijfster Delia Owens was vroeger wildlife-bioloog in Afrika, en maakte documentaires voor National Geographic. Ze beschrijft de natuur minutieus en liefdevol, alleen daarvan leer je al van alles en nog wat. Ik las over kamschelpen, bruinvissen, fluitzwanen en de knippertaal van vuurvliegjes. Over lisdodden, de stromingen van een rivier en de bloesems van gras.

Het voelt alsof je in een parallelle wereld terechtkomt, als je leest hoe het meisje mosselen plukt, beschuitbollen en grutten bakt. Voor mij is het een boek over uitsluiting, en hoe dom dat toch is, omdat we allemaal mensen zijn, met een eigen talent. Het is een boek over veerkracht: dat je altijd meer kunt dan je denkt. En dat je altijd troost kunt putten uit de natuur, dat ook.

Meer lezen

Tekst Maaike Beekers Fotografie Danique van Kesteren