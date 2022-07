Managing editor Maaike over Liefde in tijden van scheiden

De Flow-redactie dook in de wereld van de zelfhulpboeken. Wat hebben die hun bijgebracht over de liefde. Maaike Beekers, managing editor, over Liefde in tijden van scheiden van Pep Degens.

“De schrijver weet waar hij het over heeft. Pep Degens doorleefde drie keer een relatie (scheiden is niet zijn favoriete woord) en heeft de kunst van het onderuitgaan en weer opkrabbelen verfijnd, zou je kunnen zeggen. Is hij in het dagelijks leven trainer in persoonlijke groei, nu pakt hij de rol van ervaringskundige, of, zoals ie het zelf noemt: herhalingsdeskundige. Met flair en zonder gene beschrijft hij zijn valkuilen, stommiteiten, pijn en verdriet, maar ook de inzichten die hij al struikelend opdeed. Hij deelt zelfs dagboekfragmenten. Kortom, bij elk hoofdstuk gaat Degens steeds meer als een oude bekende voelen.

Niet dat het alleen zíjn verhaal is, er komen ook lot­genoten, relatietherapeuten, mediators en advocaten aan bod. Zo haalt Degens therapeut Hans ’t Hart aan, die twee reacties signaleert bij kwetsing en teleur­stelling in relaties. Die van de ‘schildpad’ (trekt zich terug) en de ‘chimpansee’ (strekt zijn armen weer uit). Hij beschrijft terugkerende patronen. De neiging bijvoorbeeld tot vechten, ontwijken, vluchten, pijn verdringen of je gelijk willen halen. Ook heeft Degens het over schaarste: werk, kinderen, sporten, je wilt alles en liefde wordt de sluitpost. Je veronachtzaamt elkaar, het elastiekje rekt steeds verder uit, totdat het knapt.