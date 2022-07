Merel Wildschut over vriendschapsrelaties (en het overdenken daarvan)

De Flow-redactie dook in de wereld van de zelfhulpboeken. Wat hebben die hun bijgebracht over de liefde? Online editor Merel Wildschut over het boek Big friendship van Aminatou Sow en Ann Friedman.

“Ook vriendschappen zijn liefdesrelaties. Misschien geen romantische of seksuele, maar toch: ­relaties. Zo probeer ik mijn vriendschappen altijd te bekijken. Big friendship van auteurs en vriendinnen Aminatou Sow en Ann Friedman heeft me allerlei helpende inzichten gegeven.

Ken je dat? Dat je iemand ontmoet en niet weet of je verliefde gevoelens hebt voor diegene of dat het meer gaat om wederzijdse fascinatie? Mijn vriendin Alida en ik hadden dat, een jaar of vijf geleden. Vriendschap op het eerste gezicht noemen we dat.

Vriendschappen kunnen allerlei fundamenten hebben. Misschien is er een gezamenlijke hobby, leerden jullie elkaar kennen in een groep voor lotgenoten of is er een gedeelde achtergrond. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar wat vriendschap nou eigenlijk is. Zo is er een rekensom te maken over het aantal uur dat je met iemand moet doorbrengen voordat diegene van kennis naar vriend transformeert. De vraag is of vriendschap in kwantiteit uit te drukken is; meestal gaat het om een diep gevoel van connectie.

Stretches

Vriendschapsrelaties maken, net als romantische relaties, allerlei fases door. Ook deze banden worden door interne of externe factoren van tijd tot tijd beproefd. Stretches, noemen de schrijvers dit soort periodes. Daar doorheen komen is belangrijk en vormt je vriendschap. Ik vond het ontwapenend om te lezen over de stretches die de vriendinnen samen hebben doorgemaakt en hoe ze daaraan hebben gewerkt.

Big friendship liet me mijn vriendschappen weer eens overdenken. Dat is goed, want dat doen mijn partner en ik in onze romantische relatie ook. Maken we elkaar nog gelukkig? Kunnen er dingen anders? Door dit boek zie ik mijn vriendschappen nog meer als waardevolle relaties waar ik tijd en energie in wil steken.

Lees je liever in het Nederlands? Het boek is vertaald als Ware vriendschap (Kosmos). En voor als je je meer wilt verdiepen in dit onderwerp: Sow en Friedman hebben ook een beroemde podcast over vriendschap: Call Your Girlfriend.”

Meer lezen?

Tekst Merel Wildschut Fotografie Jordan Ling / Unsplash.com