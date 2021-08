Nieuwe boeken in augustus

Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Dit zijn de nieuwe boeken van augustus 2021 waar we naar uitkijken.

Het weekend – Charlotte Wood

In de roman Het weekend van Charlotte Wood zijn Jude, Wendy, Adele en Sylvie al hun hele leven vriendinnen. Hun vriendschap is rotsvast, warmhartig en eerlijk, maar wanneer Sylvie overlijdt, lijkt de grond onder de voeten van de anderen weg te glijden. Zoals elk jaar komen de vriendinnen een weekend samen in Sylvies strandhuis, alleen deze keer niet om te feesten, maar om het op te ruimen voor de verkoop. Maar zonder de evenwichtige Sylvie komen er frustraties en pijn uit het verleden boven water. (Ambo|Anthos)

Het meisje met de luidende stem – Abi Daré

Adunni, die opgroeit in een arm Nigeriaans plattelandsdorp, weet wat ze wil: onderwijs. Dit is, zo heeft haar moeder haar verteld, de enige manier om een ‘luidende stem’ te krijgen: het vermogen om voor jezelf op te komen. Maar als Adunni’s moeder overlijdt, verkoopt haar vader haar in plaats daarvan als bruid aan een oude taxichauffeur. Ondanks de schijnbaar onoverkomelijke obstakels op haar pad geeft Adunni de hoop op een betere toekomst nooit op. (A.W. Bruna)

Een vriendschap – Silvia Avallone

Elisa en Beatrice ontmoetten elkaar toen ze veertien waren, in een stadje aan de Toscaanse kust. Elisa belandde daar door een reeks onbegrijpelijke beslissingen van haar moeder, terwijl Beatrice er al haar hele leven woonde. In alles zijn ze elkaars tegenpolen, maar ze delen één overheersend gevoel: eenzaamheid. Wanneer ze op een dag besluiten om een dure spijkerbroek te stelen, ontstaat er een vriendschap tussen de twee die onverbreekbaar lijkt.

Maar dan breekt er iets. Dertien jaar later is Beatrice een wereldberoemde persoonlijkheid. Elisa, inmiddels moeder, had het veel moeilijker na hun breuk en probeert de betekenis van hun vriendschap te duiden. (De Bezige Bij)

De boekhandel van Algiers – Kaouther Adimi

In 1935 opent de twintigjarige Edmond Charlot een boekhandel in Algiers, Nos Vraies Richesses. Zijn doel: mediterrane literatuur, ongeacht taal of religie, ontdekken en verspreiden. Om de opening van zijn winkel te vieren, publiceert hij het eerste werk van een jonge, onbekende schrijver: Albert Camus. Dat is het begin van een roerige carrière.

In 2017 is Ryad even oud als Charlot destijds was. Hij heeft niets met boeken, maar moet als stagiair een stoffige boekhandel in Algiers uitruimen die plaatsmaakt voor een broodjeswinkel. Vreemd genoeg blijkt deze taak lastiger dan verwacht door de bemoeienis van de oude Abdallah, die de winkel als zijn thuis beschouwt. (Ambo|Anthos)

Hier komen wij vandaan – Leonieke Baerwaldt

Leonieke Baerwaldt werd geïnspireerd door sprookjes van Andersen en Grimm, verhalen over mensdieren en diermensen en door alles in het water. Hier komen wij vandaan is een bijzonder debuut van een verrassende nieuwe stem in de literatuur. (Querido)

Bijeen – Natasha Brown

Bijeen volgt enkele dagen in het leven van een jonge zwarte vrouw. De ongemakkelijke kantoordynamiek in de investeringsbank waar ze werkt. De treinrit naar de familie van haar witte vriend. De ontmoetingen waar anderen welbespraakt haar plek uitleggen in de wereld. En ook de stem van haar dokter die vraagt om te vechten voor haar leven. Terwijl eeuwen, herinneringen en flarden van gesprekken de revue passeren, vindt ze uiteindelijk haar eigen blik. Ze begint harder te kijken naar diegenen die hun hele leven naar haar hebben gekeken. (De Geus)

Samenstelling Bente van de Wouw