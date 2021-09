Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Dit zijn de nieuwe boeken van september 2021 waar we naar uitkijken.

Nieuwe boeken in september

De meisjes – Annet Schaap

Een schone slaapster die niet meer ontwaakt, een kikker die maar geen prins wordt, een meisje dat een monster is: Annet Schaap bewerkte zeven bekende sprookjes, vijf van de gebroeders Grimm en twee van Charles Perrault, tot vertellingen over zeven meisjes met allemaal hun eigen dromen en verlangens, meisjes die niet langer sprookjesfiguren zijn, maar mensen van vlees en bloed. (Querido)

Het geluk van de wolf – Paolo Cognetti

Na zijn boek De acht bergen keert Paolo Cognetti terug naar de woeste natuur van de Italiaanse Alpen. Hij neemt de lezer mee op reis naar de hoogste gletsjers en zoekt naar antwoorden op essentiële levensvragen. Wie willen we zijn? Waar horen we thuis? En hoe vind je geluk? (De Bezige Bij)

Prachtige wereld, waar ben je – Sally Rooney

Alice ontmoet Felix. Zij is succesvol romanschrijver, hij werkt in een distributiecentrum. Ze vraagt of hij met haar meegaat op reis naar Rome. Ze voelen zich tot elkaar aangetrokken, maar kunnen ze elkaar ook vertrouwen? Alice’ beste vriendin Eileen verwerkt een pijnlijke relatiebreuk en flirt met Simon, die ze al kent van kinds af aan. Willen ze hun vriendschap op het spel zetten voor de liefde? (Ambo|Anthos)

De gezonken verzameling van Ferdinand Columbus – Edward Wilson-Lee

De gezonken verzameling van Ferdinand Columbus vertelt het ongelooflijke verhaal van de buitenechtelijke zoon van Christoffel Columbus, Ferdinand Columbus, die de prestaties en bekendheid van zijn vader wilde evenaren door alle kennis ter wereld te verzamelen onder één dak. Edward Wilson-Lees verslag van Ferdinands leven is een portret van een briljante, maniakale geest. Een duik in de informatierevolutie van zestiende-eeuws Europa en een reflectie op onze eigen pogingen om orde te scheppen in de wereld van vandaag. (Meulenhoff)

Samenstelling Bente van de Wouw