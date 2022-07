Starten met een moestuin: 5 boeken

We kunnen de tuin weer in! Droom je van een eigen moestuin? Meer weten over je moestuin en leren over eetbare planten? Met deze boeken kom je een aardig eind op weg.

Homegrown

In Homegrown van Kyra de Vreeze staan recepten met groenten en fruit die je zelf kunt verbouwen. Ook in de stad. € 22,50 (Kosmos Uitgevers)

Je eigen paradijs

Casper Boot laat in Je eigen paradijs zien hoe je een biodiverse tuin opzet, waar de natuur er zelf voor zorgt dat vrijwel alles op rolletjes loopt. € 21,99 (Uitgeverij Snor)

De bonte verzameling beestjes in je tuin

Rondkruipende beestjes zijn goed voor het ecosysteem van je tuin. In de geïllustreerde gids De bonte verzameling beestjes in je tuin van François Lasserre staat welke beestjes er zijn, wat ze eten, door wie ze gegeten worden en waarom het goed is dat ze in je tuin zitten. € 29,99 (Terra)

Pluk en bewaar

Maak je eigen herbarium van eetbare planten. In Pluk en bewaar van Leoniek Bontje kun je geplukte en gedroogde planten tekenen en plakken – en aantekeningen maken. € 20,99 (Terra)

Een jaar in de moestuin

Groenten, fruit en kruiden kweken doe je het hele jaar. Wat je wanneer moet zaaien en oogsten leer je aan de hand van het journal Een jaar in de moestuin van Floor Korte. € 20 (Kosmos Uitgevers)

Tekst Nina van Hilst Fotografie Christine /Unsplash.com