Voor tussen je bladzijdes: 7x bijzondere boekenleggers

Weg met de ezelsoren, bonnetjes en papiertjes tussen je bladzijden. Met deze bijzondere boekenleggers word je elke keer weer blij als je verdergaat met lezen.

7x boekenleggers

Botanische boekenleggers

Ze zien er zo romantisch uit, de illustraties op dit setje van Minddaisies. Op de ene tekening een aardbeienplant, op de andere citroenen. Ze heeft trouwens nog veel meer items in haar shop, ook stickers en verschillende prints.

Bloemen tussen je bladzijden

Nog meer bloemen, maar dan echte. In deze fleurige bladwijzers vind je droogbloemen in allerlei verschillende kleuren, en ze zijn volledig aanpasbaar. Zo heb je precies de boekenlegger die bij je past.

Een beetje magie

We krijgen meteen zin in een fantasy-boek als we deze magische bladwijzers van Magic and Books zien. Gedrukt op 350 grams papier en je kunt kiezen of je er een kwastje aan wilt of niet.

Om de hoek

Zo origineel, deze lederen leggers die je om de hoek van je bladzijden kunt doen. Extra leuk zijn ook de quotes die erop staan, zoals ‘Read a book’ of ‘You are the best’.

Lekker retro

Terug naar de seventies met deze mooie vintage plaatjes. Je kunt ze los kopen, maar ook in een setje van drie. Wij worden alleen al vrolijk van al die kleurtjes.

Die van Flow

Een beetje zelfpromotie op zijn tijd is geoorloofd toch? En als we eerlijk zijn vinden we deze vier boekenleggers om te downloaden en printen vooral gewoon heel leuk. Willen we je niet onthouden. De illustraties voor deze leggers zijn gemaakt door Yanii Putrii.

Een beetje kattig

Of eigenlijk poeslief, deze boekenlegger van Corpus Crown. De illustratie is gebaseerd op haar eigen donzige zwarte kat genaamd Sooth. Hij speelt trouwens niet alleen een rol in deze boekenlegger, maar in nog veel meer ontwerpen van de maker.

Tekst Bente van de Wouw