Boekentip over het fijne aan Nederland: Uitwaaien – Geluk dicht bij huis

Uitwaaien – Geluk dicht bij huis is een geïllustreerd feelgoodboek waarin Daphne Deckers ons meeneemt op een inspirerende reis door Nederland.

Daphne Deckers had zin om een positief boek over Nederland te maken. Met dingen waar we eerder misschien een beetje overheen keken, maar die we de afgelopen tijd weer massaal hebben omarmd. Bijvoorbeeld een ouderwetse boterham met hagelslag, uitwaaien op het strand, familietijd en fietsen, kilometers fietsen.

In een boek dat is doorspekt met persoonlijke verhalen vertelt Deckers hoe je rust kunt vinden in deze onrustige tijd. Ook vertelt ze waarom Nederland kan bogen op de meest gelukkige kinderen ter wereld. Met veel feelgood-illustraties en een heleboel doe-tips.

Fotografie Peter Hall/Unsplash.com