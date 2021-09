Zo maak je zelf carrot cake: 4 recepten (met vegan variant)

Het is nog maar net september of we zijn in ons hoofd al bij de baksels die we kunnen maken deze herfst. Kaneelbroodjes, bananenbrood of, jawel, de worteltaart. Vier recepten om zelf carrot cake te maken.

Carrot cake met rozijnen en walnoten

De worteltaart van Rutger Bakt heeft niet alleen een lekkere vulling, de topping is gemaakt van fris roomkaasglazuur. Het kost je zo’n 25 minuten om de taart te bakken en de oventijd bedraagt 2 uur. In één taart gaat ongeveer 300 gram geraspte wortel. Dan is-ie misschien nog een klein beetje gezond, toch?

Worteltaart met kwark als glazuur

De carrot cake van Miljuschka bevat net als de taart van Rutger Bakt een glazuur van roomkaas, maar deze wordt gemixt met kwark. Net een tikkeltje lichter dus. De rozijnen worden in dit recept nog even geweekt in sinaasappelsap en de wortels op de bovenkant van de taart worden gekarameliseerd. Lekker! De bereidingstijd is 30 minuten, de oventijd 1 uur.

De feestelijke variant

Oké, ze zijn allemaal mooi genoeg om op tafel te zetten bij bezoek, maar de worteltaart van Laura’s Bakery ziet er net dat tikkeltje feestelijker uit. Hij is opgebouwd uit lagen, met daartussen een vulling van frosting. De bovenkant van de taart is afgewerkt met mooie toefjes glazuur en je kunt er zelfs nog voor kiezen om er wat marsepeinen worteltjes op te leggen voor een extra effect.

Een vegan versie, alsjeblieft

Voor alle veganisten onder ons: deze vegan carrot cake schijnt net zo lekker te zijn. Sarra van Gewoon Lekker Groen laat je zien hoe je zelf een vegan roomkaasfrosting maakt en in haar recept verwerkt ze bruine basterdsuiker én appelmoes (om de taart smeuïg te houden).

Tekst Bente van de Wouw Uitgelichte afbeelding Gewoon Lekker Groen