Lekker wads: zo maak je zelf Friese hummus

Zelf hummus maken is makkelijker dan je misschien denkt. Voor het boek Lekker wads gingen de auteurs op zoek naar verrassende recepten uit het Waddengebied. Voor bij de borrel of op je boterham: Friese hummus.

Normaal gesproken wordt hummus gemaakt van kikkererwten, deze Friese variant bestaat uit zoete Kollumer erwten. Die vind je bijvoorbeeld bij Ekoplaza, of je kunt ze online kopen. Kollumer erwten kunnen worden vervangen door zoete erwten, rozijnerwten of grauwe erwten. Neem geen kapucijners, die zijn is iets anders. Erwten die niet uit blik komen, moeten altijd een aantal uur weken. Handig dus om ze de avond ervoor alvast in een bak water te leggen.

Friese hummus

Nodig:

250 g gedroogde Kollumer erwten

1 teentje knoflook

200 g tahin (sesampasta)

plantaardige olie

zout en/of zeewier

25 g hazelnoten, geroosterd

25 g gedroogde cranberry’s

takjes munt, zoals watermunt

Bereiding:

Week de erwten ten minste 12 uur. Ververs het water en kook de erwten in 1 uur gaar. Giet ze af en bewaar wat van het kookvocht. Houd een deel van de gare erwten apart. Pureer de erwten met de knoflook en de tahin in ongeveer 5 minuut in een keukenmachine tot een smeuïge spread. Schep een lepel op een bordje en maak daarin een kuiltje. Schenk daar olie in en voeg wat zout en/of zeewier toe. Garneer het geheel met de erwten, geroosterde hazelnoten, de cranberry’s en de munt.

Recepten en verhalen van de Wadden

Dit recept komt uit het boek boek Lekker wads – smakelijke verhalen en gerechten van Texel tot Fanø, geschreven door Lodewijk Dros en Annette van Ruitenburg. Behalve klassieke en nieuwe recepten uit de Wadse keuken lees je er ook verhalen over de Wadden, en over de oorsprong van de bijzondere gerechten. Je bestelt het boek online bij Boom Uitgevers Amsterdam.

Meer lezen?

Recept Lekker wads – Lodewijk Dros en Annette van Ruitenburg Fotografie Adam Bartoszewicz/Unsplash.com