Merel kookt in het seizoen: pastinaak (met 5 recepten)

Als we het over wintergroenten hebben, dan moeten we de pastinaak zeker niet vergeten. De groente die nog het meest lijkt op een witte wortel is tussen oktober en maart goed verkrijgbaar. Online editor Merel zet haar favoriete gerechten voor je op een rij.

Wortel = pastinaak (en andersom)

Aangezien de pastinaak zo veel op de (oranje) wortel lijkt, zou je eigenlijk als regel kunnen hanteren: alles waarvoor je wortel nodig hebt, kun je pastinaak gebruiken. Deze wintergroente heeft een heel eigen, wat aards-zoete smaak en laat zich lenen voor allerlei soorten gerechten.

Pastinaaksoep met salieboter (uit Paulines keuken)

Als je pastinaak kookt en pureert, ontstaat er een heel romige soep. Precies wat je in de winter zo lekker kunt vinden: thuis komen na een wandeling en opwarmen met een warme, vullende soep. De salieboter maakt het helemaal af.

Geroosterde pastinaak met tahinyoghurt (Kook Gewoon)

Heb je weleens een ‘Sunday Roast’ bereid? In Engeland doen ze dit veel; op zondagmiddag worden er groenten, (nep-)vlees en vis geroosterd en gegeten met bijgerechten als aardappelgratin of frietjes. Deze traditie zou van mij best naar Nederland mogen overwaaien. Pastinaak roosteren gaat erg gemakkelijk. Dit recept met tahinyoghurt vind ik heel origineel.

Geroosterde pastinaak met honing en tijm (Jamie Oliver)

De koning van de keuken Jamie Oliver heeft een heel populair recept voor geroosterde pastinaak, dus die mag zeker niet ontbreken in dit lijstje. Jamie marineert de groente met honing en tijm en dat kan toch eigenlijk niet anders dan heel erg lekker zijn?

Ovenschotel met prei, appel en brie (15 gram.be)

Even wat anders dan geroosterde pastinaak: wat denk je van een dampende ovenschotel met appel en brie? Het fijne van ovenschotels vind ik altijd dat je ze van tevoren (in de middag bijvoorbeeld) al kunt bereiden en dan rond etenstijd alleen nog even in de oven hoeft te schuiven. Kun je in de tussentijd lekker een boek lezen of je favoriete serie kijken.

Pasta met courgette en wortel (Chicks Love Food)

Een pastaatje kan natuurlijk ook; ook daarvoor is pastinaak heel geschikt. De combinatie met courgette en wortel maakt het gerecht lekker zoet, dus vergeet vooral niet een pittige kaas toe te voegen als tegenhanger.

Meer koken met wintergroenten

Tekst Merel Wildschut Fotografie MD Duran/Unsplash.com