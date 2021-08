Zo maak je gemakkelijk zelf kruidenazijn volgens @charlotteslittlecorner

Charlotte deelt op haar website en Instagram-pagina @charlotteslittlecorner allerlei recepten, slow living-verhalen, tips en dagboekfragmenten. Ze vertelt over haar blog en deelt met ons haar recept voor het maken van kruidenazijn.

Wie ben je en wat doe je precies?

“Ik ben Charlotte en ik ben 22 jaar. Ik schrijf al zo lang ik me kan herinneren en ben in 2013 begonnen met fotografie. Ook ben ik toen met mijn Instagram-account gestart. In de loop van de jaren is het steeds meer uitgegroeid tot het persoonlijke lifestyle-account wat het nu is. In februari ben ik daarnaast ook mijn blog begonnen.

Ik heb een grote passie voor het genieten van de kleine dingen, leven in het hier en nu en dingen met aandacht doen. Ik hou ook enorm van de natuur en ga in september beginnen met een vierjarige studie die vooral te maken heeft met planten en kruiden.”

Je vertelde dat je in februari bent gestart met je blog. Wat deel je daar allemaal?

“Op mijn blog schrijf ik vooral over de kleine genietmomentjes in het leven. Ik probeer er een gezellig plekje op het internet van te maken waar je kunt komen voor tips over slow living, lifestyle, lekkere recepten en meer. Ik wil met mijn blog een fijne sfeer uitstralen zodat je een beetje blij wordt wanneer je er terechtkomt.

Het is daarnaast mijn online dagboek, waar ik schrijf over momenten uit mijn leven. Ik hoop dat mijn blog en fotografie anderen kunnen inspireren om bewuster in het leven te staan en meer oog te krijgen voor de mooie dingen die het leven te bieden heeft.”

Slow living is een onderwerp waar je vaker over schrijft. Wat vind je daar belangrijk aan?

“In deze tijd waarin we zo veel moeten, waarin de maatschappij van ons verwacht dat we eigenlijk altijd aanstaan, vind ik het juist heel belangrijk om stil te staan bij de kleine momenten. Zelf heb ik bijna een burn-out gehad toen ik in mijn examenjaar van de middelbare school zat.

Toen ik het begrip ‘slow living’ tegenkwam, sprak mij dat gelijk aan. Deze leefstijl helpt mij eraan herinneren om gas terug te nemen als ik te snel ga of te veel doe. Het is zo bij mij gaan horen dat ik steeds makkelijker weet wanneer ik weer even terug in het moment moet zijn en de tijd moet nemen voor wat ik aan het doen ben.”

Je hebt zelf azijn gemaakt. Wat maakt het zo fijn om aan de slag te gaan?

“Ik vind het heel fijn om met mijn handen te werken en creatief bezig te zijn. Het leukste is dat, terwijl je bezig bent, je iets creëert en uiteindelijk iets in je handen hebt waar je trots op mag zijn. Of dat nou schrijven, bakken of koken, of dingen uit de natuur (zoals kruiden) verwerken in recepten is. Het geeft mij altijd een blij gevoel.”

Het recept voor het maken van de kruidenazijn

Dit heb je nodig:

Verse tijm

Marjolein

Rozemarijn

Dille

Salie

Biologische natuurazijn

Een kleine flesje van ongeveer 250 milliliter

Een zeef

Zo maak je het:

Spoel de verse kruiden voorzichtig schoon en dep ze droog. Snijd ze dan zo fijn mogelijk, zodat het azijn de stoffen van de kruiden goed kan opnemen. Doe de gesneden kruiden vervolgens in de fles, eventueel met wat knoflooktenen, kruidnagel of andere specerijen erbij (je kunt er zelf bij doen wat je lekker vindt). Giet de azijn erbij en zorg ervoor dat de kruiden helemaal onder staan zodat ze niet kunnen gaan schimmelen. Laat de fles twee weken lang trekken op een donkere, droge plek en schud hem af en toe. Na twee weken kun je hem afgieten met de zeef. Bewaar de kruidenazijn in een leuke fles en doe hem door je salade, saus of gebruik als marinade.

De azijn blijft voor een lange tijd goed, omdat het van nature heel zuur is zodat bacteriën verder geen kans krijgen.

Interview Rachel Vieth Fotografie Charlotte’s Little Corner