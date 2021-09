Zo maak je zelf kaneelbroodjes

Er gaat maar weinig boven versgebakken kaneelbroodjes. Maar hoe maak je de lekkernij eigenlijk zelf? Zo, dus.

Alles met kaneel is lekker, dat is zo ongeveer een gegeven. Maar kaneelbroodjes spannen wat ons betreft de kroon. Je kunt ze op allerlei verschillende manieren bereiden: met karamelsaus of pecannoten, met bladerdeeg of met deeg dat je helemaal zelf laat rijzen. Je kunt er lang de tijd voor nemen of ze in een handomdraai op tafel zetten. Wij vonden 3 verschillende recepten waar we blij van worden.

Lekker uitgebreid, mét noten en karamelsaus

Oké, je staat er even voor in de keuken, maar dan heb je ook wat. Met dit uitgebreide recept van Laura’s Bakery creëer je heerlijke kaneelbroodjes. Leuk om eens te proberen als je er de tijd voor hebt, in het weekend bijvoorbeeld. Laura voegt er ook pecannoten aan toe, maar die kun je natuurlijk weglaten of vervangen voor een ander ingrediënt. Bekijk haar recept voor de kaneelbroodjes.

De snelle variant

Honger! Dan sta je liever niet 3 uur in de keuken voordat je eindelijk kunt eten. Kaneelbroodjes van croissant deeg zijn bijna net zo lekker en de bereidingstijd is minder dan een halfuur. Het enige wat je nodig hebt is het deeg, boter, bruine suiker en kaneel. Jaimy’s Kitchen legt je uit hoe je ze maakt op haar website.

Kaneelbroodjes, maar dan op zijn Zweeds

En ja, die verschillen van de ‘standaard’ recepten. Je kunt de kanelbullars herkennen aan de suikerparels die erbovenop liggen, maar niet alleen het uiterlijk is anders. Vaak wordt er bij de Zweedse variant kardemom gebruikt in het deeg en wordt er geen ei gebruikt. Laura’s Bakery heeft ook hiervoor een recept.

Vegan kaneelbroodjes

Ook voor de vegans onder ons zijn er recepten voor kaneelbroodjes. Zoals die van Suzanne, met vegan croissant deeg en sojamelk als de basis voor het glazuur. Bekijk haar recept voor de kaneelbroodjes.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Nick Brataneck/Unsplash.com