Zelf brood maken zonder broodbakmachine

Zelf brood maken, helemaal from scratch. Alleen voor de geur in huis zouden we het al doen. Ook fijn: je weet precies wat er wel en niét in je brood zit. Zo bak je er zelf een.

Een wit brood

In ons hoofd lijkt het vooral heel ingewikkeld, zo’n brood maken. Al dat kneden en de instructies precies opvolgen omdat anders je baksel te droog, te nat, te plakkerig, te klein of juist uit de kluiten gewassen is. Volgens Pauline uit Pauline’s Keuken hoeft het helemaal niet zo moeilijk te zijn. Op haar website deelt ze een recept dat je kunt maken zonder broodbakmachine en zonder uren te kneden. Veel ingrediënten heb je ook niet nodig: 500 gram (spelt)bloem, 10 gram zout, anderhalve theelepel gist en 375 ml lauw water. Haar recept vind je hier.

Focaccia

Er gaat niets boven een vers stuk focaccia. Ook deze broodvariant is niet moeilijk om te maken, hoewel het wel een portie geduld vergt: het brood moet twee keer één uur rijzen. Nancy plaatste op Culy.nl een recept voor het brood en legt je stap voor stap uit hoe je het maakt. Ook hiervoor heb je alleen een oven nodig. Je kunt zelf kiezen welke kruiden je eraan toevoegt, zoals basilicum, rozemarijn, tijm en oregano. Ook lekker om in je brood te doen: zongedroogde tomaten. Haar recept vind je hier.

Pitabrood

Vier minuten, zolang duurt het tot je een warm, vers en knapperig pitabrood uit de pan haalt. Het maken van het deeg op zich duurt natuurlijk wat langer, maar opnieuw een fijn recept voor de beginnende broodbakker. Laura van Laura’s Bakery legt je stap voor stap uit hoe je acht pitabroodjes maakt en welke ingrediënten je daarvoor nodig hebt. Je vindt het recept hier.

Fotografie Monika Grabkowska/Unsplash.com