Boeken die je bijblijven (3)

Er zijn van boeken die je altijd bijblijven. In deze blogserie vertellen illustratoren over boeken die veel indruk op hen hebben gemaakt. Na Jennifer Orkin Lewis en Monika Forsberg is Victoria Johnson aan de beurt.

Victoria: “Ik heb altijd veel gelezen, vooral klassiekers. Enkele van mijn favoriete auteurs zijn de Brontë-zusters, F. Scott Fitzgerald, Donna Tartt, Victor Hugo, Toni Morrison en Charles Dickens. Maar het boek dat ik kies, is Empty Mansions van Bill Dedman en Paul Clark Newell, een fascinerende biografie over de Amerikaanse Huguette Clark. Ze werd geboren in onvoorstelbare rijkdom en overdaad, en eindigde haar leven alleen, in een piepkleine ruimte in een ziekenhuis in Manhattan. Ze was toen al over de honderd en was steeds meer als een kluizenaar gaan leven. Haar vader vertegenwoordigde the American dream, terwijl Huguette het tegenovergestelde deed; ze keerde haar bevoorrechtte leven de rug toe. Het verhaal laat je nadenken over wat geluk is. Wat geeft waarde en betekenis aan je leven?”

“Hoogtepunt in het boek vind ik het gedeelte over hoe de vader van Huguette tijdens een unieke periode in de Amerikaanse geschiedenis zijn roem en fortuin vergaarde. Naarmate ik ouder word, ben ik steeds meer geïnteresseerd in boeken met een politieke en historische context. Ik lees om meer te leren over de wereld en tegelijkertijd vind ik het gewoon een fijne bezigheid. Vooral ’s avonds, net voor het slapengaan heb ik tijd om te lezen. Al vind ik een zondagmiddag in bed doorbrengen met een boek het allerfijnste dat er is.”

“Deze twee schilderijen vind ik goed passen bij de vervlogen sfeer in het verhaal van Empty Mansions.”

Victoria Johnson is een Engelse ontwerper en kunstenaar. Ze woont in Rome met haar Italiaanse man en twee kinderen. Hiervoor woonde ze twaalf jaar in New York, waar ze eigen ontwerpbureau oprichtte. Ze werkt voor diverse opdrachtgevers en haar ontwerpen zijn terug te vinden op allerlei producten: van kleding, meubels tot papier.

Meer lezen over boeken die je bijblijven? Bekijk de blogs met boekentips van Jennifer Orkin Lewis (1) en Monika Forsberg (2). Victoria geeft het stokje door aan illustrator Flora Waycott. Volgende week kun je lezen welk boek zij nooit meer zal vergeten.

In Flow Boeken & lezen vind je een Books-to-remember-schriftje waarin je dingen kunt noteren over de boeken die indruk op jou maakten.

Illustratie homepage: Jennifer Orkin Lewis