Boeken die je bijblijven (4)

Er zijn van die boeken die je altijd bijblijven. In deze blogserie delen illustratoren boeken die veel indruk op ze hebben gemaakt. Flora Waycott is de vierde in de rij. Ze vertelt over een klassieker die ze maar blijft herlezen.

“Ik ben opgegroeid met veel boeken om me heen. Mijn vader is schrijver en mijn oudere zus was altijd aan het lezen. Ze las me vaak voor toen we klein waren. In mijn jeugd verhuisden we naar Japan en toen we vijf jaar later terugkwamen in Engeland, was ik veel Engelse woorden vergeten. Mijn ouders vonden het daarom belangrijk dat ik veel las. Na schooltijd ging ik vaak naar de bibliotheek om daar in alle stilte en rust urenlang te kunnen lezen. Mijn vader kwam me daar soms zoeken als ik naar huis moest.

Mijn zus las meestal klassieke romans die ze daarna aan mij doorgaf. Ze vertelde er heel enthousiast over en vaak leenden we ook klassiekers van onze oma. Mijn favoriet is Wuthering heights van Emily Brontë. Dat boek heb ik zo vaak gelezen! Ik neem het nog steeds mee als ik op reis ga. Het is zo heerlijk om me te laten meevoeren naar de meren van Yorkshire (waar het verhaal zich afspeelt), om me te verliezen in het drama van het boek en het liefdesverhaal waar het allemaal om draait. Tegenwoordig lees ik niet zo veel meer als vroeger. Maar als ik het doe, kies ik vaak voor een boek dat ik al ken. Dat voelt heel vertrouwd en prettig.”

Flora Waycott woont en werkt in Sydney, Australië. Haar illustraties verschijnen regelmatig in Flow (ze maakte de cover van Flow 8-2017) en ook op boekomslagen, beddengoed voor kinderen, stationery, ansichtkaarten, kleurboeken en meer.

Illustratie homepage: Jennifer Orkin Lewis