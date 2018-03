Boeken die je bijblijven (7)

Er zijn van die boeken je altijd bijblijven. In deze blogserie vertellen illustratoren welke boeken grote indruk op hen maakte. Jesse Levison uit Los Angeles deelt welk boek zij nooit zal vergeten.

“Ik ben een groot fan van het werk van Joan Didion en The Year of Magical Thinking is me altijd bijgebleven. Ik zou zelfs willen zeggen dat het me een totaal andere kijk op de dood heeft gegeven. Didion schrijft als een omstander die haar eigen leven van buitenaf observeert. Haar dochter raakt in een coma en haar man overlijdt plotseling. Tijdens het lezen van het boek had ik het gevoel dat ik deze grote verliezen samen met haar doormaakte. Ze gebruikt taal en herhaling om het belang van deze momenten te onderstrepen en tegelijkertijd merkt ze de alledaagse dingen op. Dat delicate evenwicht zal ik nooit vergeten.”

“Het boek illustreert dat er geen juiste manier is om te reageren op de dood en omgaan met rouw. Dat vond ik een grote troost. Didion denkt aan het doven van de openhaard als de ambulance haar man meeneemt. Soms zijn die kleine afleidingen nodig om te kunnen omgaan met het schokkende verlies van een dierbare. De schrijfster herinnert ons eraan dat alles in een oogwenk kan veranderen. Hoewel dit boek gaat over dood en verlies, gaat het ook over het leven, want Didion vertelt het verhaal aan de hand van herinneringen aan haar dochter en echtgenoot.”

“Mijn vrienden lezen ook graag en ik was negen jaar lid van een boekenclub in New York. Helaas moest ik die verlaten toen ik verhuisde naar Los Angeles. Ik heb geprobeerd er hier eentje te starten, maar het kwam niet helemaal van de grond. Jammer, want deel uit maken van een boekenclub motiveert je om op regelmatige basis te lezen, ook als er veel afleiding op de loer ligt.”

Jesse Levison is een ervaren printmaker. Ze is geboren en getogen in Miami, Florida, woonde negen jaar in New York en verhuisde onlangs naar Los Angeles. Met haar bedrijf Gold Teeth Brooklyn maakt ze kaarten, sieraden en andere voorwerpen. In haar werk wil ze een gevoel van verwondering en herkenning leggen voor de alledaagse dingen. Voorbeelden van haar werk zijn te vinden op haar website.

Illustratie homepage: Jennifer Orkin Lewis