10 ideeën voor het vullen van je notitieboekjes

Notitieboekjes met mooie omslagen, lege bladzijden en glanzende lintjes. Misschien heb je er – net als wij – veel in een la liggen. Wat kun je er allemaal mee doen?

Bedenk sowieso dat je eigenlijk niets fout kunt doen: het is jouw boekje en niemand anders hoeft erin te kijken. De invulling hoeft dus niet perfect te zijn, het gaat meer om het doen dan om het eindresultaat.

Houd een dagboek bij Leg jezelf vooral niet te veel druk op: je hóeft niet iedere dag te schrijven en het hoeft niet altijd uitgebreid en poëtisch. Heb je een dag geen zin, doe het dan niet. Kom je niet verder dan ‘1 juni 2019 – helemaal niets gedaan vandaag’, dan laat je het daar gewoon bij. Wat je ook kunt doen: schrijf iedere dag een paar dingen op waar je blij van werd of dankbaar voor bent. Zo leer je meer oog te krijgen voor het positieve.

Een ideeën-dagboek Heb je een geweldig nieuw idee voor een verhaal? Een nieuwe hobby? Een nieuw concept of eigen bedrijf? Schrijf het op! Zelfs als je niets met je ideeën doet, is het altijd leuk om ze terug te lezen als je even inspiratie nodig hebt.

15-minuten-verhalen Een uitdaging waar je veel van kunt leren: 15-minuten-verhalen. Begin met een idee, plaats, naam, voorwerp of iets anders en schrijf een kwartier achter elkaar zonder onderbreking. Google op ‘writing prompts‘ en je krijgt duizenden ideeën voor dit soort korte verhalen.

Documenteer gesprekken Soms vang je per ongeluk een gesprek op in de trein of in de rij voor de kassa. Een heel klein stukje van iemand anders leven waarbij je je meteen van alles afvraagt: wie is deze persoon? Wat voor baan zou hij/zij hebben? Is deze persoon gelukkig? Schrijf de gesprekken die je hoort op en bedenk er je eigen achtergrondverhaal bij: wie weet is het wel het begin van een prachtig verhaal. En anders is het gewoon leuk om te doen en te bewaren.

Plak er foto’s in Je hoeft natuurlijk niet per se in je notebook te schrijven, je kunt er ook een fotoboek van maken. Hoe vaak kijk je nou naar die enorme verzameling foto’s in je telefoon? Dan is het veel leuker om ze te (laten) printen en in te plakken. Schrijf er de datum en een leuke anekdote bij, en je hebt een prachtig boekje vol herinneringen.



Verzamel handige notities in notitieboekjes Een recept dat je wilt uitproberen, boeken die je nog wilt lezen, musea die je wilt bezoeken, films of series die je graag wilt zien… Je krijgt de hele dag zo veel informatie binnen dat je onmogelijk alles kunt onthouden. Vaak denk je een week later: hoe heette dat ene boek dat ik wilde lezen nou ook alweer? Als je alles opschrijft, heb je altijd leuke ideeën voor een vrije dag.

Een boeken-dagboek Houd in je notebook bij welke boeken je hebt gelezen en wanneer, wat je ervan vond en wat je favoriete quote was. Leuk om terug te lezen en handig als mensen je om aanraders vragen.

Verzamel inspirerende quotes en gedichten Soms hoor of lees je zoiets moois dat je het wilt bewaren. Schrijf de mooiste zinnetjes, quotes, adviezen en gedichten die je tegenkomt in één van je notitieboekjes. Zo kun je er altijd even in bladeren als je troost of inspiratie nodig hebt, of als je gewoon wat mooie woorden wilt lezen. We gaven al eens tips hoe je deze inzichten kunt bundelen tot je eigen ‘zelfhulpboekje‘.

Een art journal We schreven al eerder hoe een art journal een dagboek en creatieve uitlaatklep in één is. Als het op een art journal aankomt, zijn er geen regels. Tekenen, knippen, verven, schrijven, plakken: alles mag. Het is een fijne manier om je te uiten en op een creatieve manier je herinneringen te bewaren.