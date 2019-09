Een boek niet uitlezen

We zijn vaak geneigd een boek uit te lezen. Ook als we er helemaal geen plezier meer aan beleven. Waarom doen we dat eigenlijk, als er nog zoveel boeken op ons wachten die we wél leuk vinden? 3 redenen om het aan de kant te leggen.

Zonde van je tijd

Waarom een boek zes maanden lang op je nachtkastje laten liggen omdat je er niet doorheen komt, als er nog zoveel moois op je ligt te wachten waar je wel van kunt genieten? Niemand die het uitmaakt dat jij je boek weer terug in de kast legt. Het boek is niet minder waard

‘Maar ik heb er zoveel geld aan uitgegeven, dan kan ik het boek op zijn minst uitlezen,’ wordt veel genoemd als reden om die bladzijdes om te blijven slaan. Hoeft niet, het boek is nog steeds evenveel waard, ook als je het niet uitleest. Geef het cadeau aan een vriend die het wel kan waarderen of gebruik het als een Random Act of Kindness en leg het ergens op een openbare plek voor een vreemde. Het helpt je focussen

Zoveel verschillende dingen eisen tegenwoordig onze aandacht op, dat het fijn kan zijn om qua boeken wat meer focus te creëren. Lees daarom enkel de boeken die je aandacht waard zijn. Lees je een boek waar je niets mee hebt, dan raak je bovendien sneller afgeleid en wordt je aandacht weer verdeeld. Eigenlijk helpt het kiezen van de juiste boeken dus voor een betere focus.

Fotografie Gregory Culmer/Unsplash.com

