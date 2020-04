In de natuur zijn, is in het nu leven. We worden er rustig van, het is troostend en tegelijkertijd valt er in een bos of op het strand genoeg te beleven als je maar goed kijkt. 3x boeken over de natuur.

De acht grote lessen van de natuur – Gary Ferguson

De Amerikaanse Gary Ferguson schreef meer dan twintig boeken over ecologie en wildlife. Zijn werk gaat vooral over de interactie tussen mens en natuur. De acht grote lessen van de natuur is zijn eerste boek dat in het Nederlands is vertaald. In dit boek laat hij zien hoe we weer in contact kunnen komen met de natuur. Aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten beschrijft hij dat we niet losstaan van de natuur: we zijn zelf natuur, maar zijn dat vergeten. (VBK Media)

Je kunt het boek hier bestellen.

Bergje – een wandeling – Bregje Hofstede

Als kind was Bregje Hofstede vaak te vinden op de Sass Songher in de Dolomieten. In haar ogen had de berg mythische proporties. Nu, jaren later, beschrijft ze in haar nieuwe boek Bergje – een wandeling hoe het is om deze berg opnieuw te bedwingen. (Uitgeverij Van Oorschot)

Je kunt het boek hier bestellen.

Duurzaam tuinieren – Anne Wieggers

We horen bijna iedere dag weer negatief nieuws rondom het klimaat. Massale insectensterfte, het verdwijnen van vogelsoorten, de klimaatverandering. Maar wat als je op je eigen stukje grond of balkon een verschil kunt maken, zelfs zonder groene vingers? Duurzaam tuinieren van Anne Wieggers is bedoeld voor zowel de beginnende als ervaren tuinier. Je vindt hierin allerlei praktische tips die je nodig hebt om een mooie buitenruimte aan te leggen.

Je kunt het boek hier bestellen.

