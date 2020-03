De geur van oude boeken, de rust en het deskundige advies en persoonlijke aandacht maken de kleinere boekwinkels zo fijn. 4 bijzondere boekwinkels in Utrecht.

De Utrechtse Boekenbar

Hier draait het om boeken, maar je kunt er ook goede koffie of thee drinken – al dan niet met taart erbij, naar recept van een kookboek uit de winkel – en andere leesliefhebbers ontmoeten tijdens een literaire activiteit bijvoorbeeld.

Eigenaar Tim van den Hoed droomde al langer van zo’n plek, en via crowdfunding kreeg hij het voor elkaar. “We houden het aanbod bewust klein en presenteren de boeken mooi. Om mensen zo hopelijk kennis te laten maken met titels die ze nog niet eerder hebben gezien.”

Meer informatie over de boekhandel vind je op de website.

Reisboekhandel Interglobe

Deze boekhandel in hartje centrum is volledig gericht op reizen. Ze hebben een uitgebreide collectie aan reisboeken per land en je vindt er ook inspirerende reisverhalen en landkaarten. Niet zeker of ze het boek hebben waar je naar op zoek bent? Op de website vind je welke boeken ze over specifieke gebieden hebben.

Meer informatie over de boekhandel vind je op de website.

Boekhandel Bijleveld

Deze boekhandel bevindt zich al meer dan 15o jaar in Utrecht. Bestsellers vind je er niet, wel klassiekers op het gebied van literatuur, kunstboeken, non-fictie en Engelstalige boeken.

Meer informatie over de boekhandel vind je op de website.

Boekhandel Steven Sterk

Je vindt hem achter de Domtoren, in het centrum. Deze boekwinkel, waar vooral ramsj wordt verkocht, is een plek van rust in het midden van toeristisch Utrecht. Je vindt er ook nieuwe boeken op het gebied van geschiedenis, kunst, reizen, koken, poëzie en meer.

Meer informatie over de boekhandel vind je op de website.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie De Utrechtse Boekenbar