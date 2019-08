5 x boekenclubs in Nederland

Met een groep mensen van gedachten wisselen over boeken is sowieso een aanrader, maar soms kan het lastig zijn om andere boekenliefhebbers in je eigen omgeving te vinden. Gelukkig zijn er ook een aantal grotere boekenclubs, waarbij jij je ook kunt aansluiten.

Amsterdam In Amsterdam zijn er meerdere boekenclubs te vinden, maar een van de grootste is de Readers and Drinkers club. Met een mix van Nederlanders en internationale mensen is dit een gezellige groep mensen die zichzelf volgens de beschrijving ‘niet te serieus neemt’.

Rotterdam De Bored to Death boekenclub bespreekt (nieuwe) Engelstalige fictie op verschillende locaties in Rotterdam. Ze hebben ook een Young Adult versie, die vaak samenkomt in boekhandel Donner.

Den Haag Our Shared Shelf is een feministische boekenclub in Den Haag en baseert zich op de gelijknamige boekenclub van actrice Emma Watson. Ze komen maandelijks samen om de boekenkeuzes van Emma te bespreken.

Den Bosch Het heet de English Book Club – maar je mag ook gewoon Nederlandse boeken lezen, als je dat fijner vindt. De groep komt maandelijks bij elkaar om de democratisch gekozen boeken samen te bespreken.