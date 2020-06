Zou je je graag meer willen verdiepen in anti-racisme, maar weet je eigenlijk niet waar je moet beginnen? Deze boeken over anti-racisme en white privilege helpen je verder.

Ik weet waarom gekooide vogels zingen – Maya Angelou

De eerste roman van Amerikaanse burgerrechtenactivist en schrijver Maya Angelou. In Ik weet waarom de gekooide vogels zingen snijdt ze onderwerpen aan als racisme, rassenongelijkheid en armoede. Ze vertelt over traumatische herinneringen uit haar jeugd, maar schrijft tegelijkertijd ook over hoop, plezier en het vieren van successen en het leven in het algemeen. Een klassieker op het gebied van anti-racisme. (De Geus)

Waarom ik niet meer met witte mensen over racisme praat – Reni Eddo-Lodge

Racisme vind je overal, niet alleen in de politiek. Journalist Reni Eddo-Lodge schrijft over wat het betekent om niet wit te zijn in een wereld waarin wit zijn als vanzelfsprekend wordt ervaren. Hij gaat op zoek naar de historische oorzaken van racisme en zoomt in op hoe de ongelijkheid tussen wit en niet-wit in onze maatschappij werkt. (Uitgeverij Polis)

Spaar de spotvogel – Harper Lee

In deze klassieke roman, voor het eerst verschenen in 1960, wordt de ongelijkheid tussen blank en zwart aan het licht gebracht als een advocaat alles riskeert om een zwarte man te verdedigen die ten onrechte wordt beschuldigd. (De Bezige Bij)

Hallo witte mensen – Anousha Nzume

Dit boek vormt een handleiding voor het leven in een veranderende wereld. Zoals Nzume het zelf mooi zegt: ”In dit boek wil ik graag uitleggen hoe je als wit persoon je privilege kunt erkennen en hoe je door dat te begrijpen hopelijk ook racisme in de samenleving kunt inzien en aanvechten.” Dat doet ze door middel van persoonlijke anekdotes, wetenschappelijke publicaties in duidelijke taal en gesprekken met ervaringsdeskundigen. (Amsterdam University Press)

Nog meer boeken om te lezen

How to be an antiracist – Ibram X. Kendi

Me and White Supremacy – Laylaa Saad

The New Jim Crow – Michelle Alexander

The Hate U Give – Angie Thomas

Between the World and Me – Ta Nehisi Coates

So you want to talk about race – Ijeoma Oluo

Girl, Woman, Other – Bernardine Evaristo

