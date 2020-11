Boektip: ‘Schat, wil jij dit even doen?’

We worden steeds beter in het versimpelen van onze levens. Vaker offline, minder ja zeggen, écht de tijd maken voor iets. We vragen ons weleens af: kan dat ook in ons huishouden?

Ja, dat kan. Eve Rodsky ontwikkelde in het boek Schat, wil jij dit even doen? een praktische oplossing om alle to do’s van het moderne gezin eerlijk(er) en beter te verdelen. Met haar tips houd je meer tijd over om te doen wat je echt belangrijk vindt. In haar methode maakt ze gebruik van competenties, om zo de taken zo efficiënt mogelijk uit te (laten) voeren.

Actrice en filmproducent Reese Witherspoon zegt erover: ‘Haar boek is gevuld met liefde, humor, wijsheid en het idee dat als we kunnen samenwerken en elkaars sterke en zwakke punten ontdekken, we betere, sterkere en langdurige relaties kunnen opbouwen.’

