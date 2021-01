Doe mee: steun je boekhandel

De boekhandels waar we zo graag snuffelen tussen de boeken, soms urenlang, zijn helaas (nog steeds) dicht. Verdrietig worden we daar van. Niet alleen omdat we ze missen, die boekwinkels, maar ook omdat hun voortbestaan bedreigd wordt. Dit kunnen we eraan doen.

Onlangs werd de campagne Steun je boekhandel gelanceerd door onder andere CPNB en het Nederlands Letterenfonds. In de campagne roepen ze op tot het steunen van je lokale boekhandel: ‘De boekhandels hebben het zwaar, door de wekenlange lockdown na een al heel moeilijk jaar. Ze mogen niet open of zelfs maar een afhaalloket aan de deur bemannen.

Nu het duidelijk is dat de lockdown nog weken langer zal duren, is het onzeker of elke boekhandel in staat is na de lockdown nog open te gaan. Nog te bestaan, te overleven. Wil jij straks weer tussen de boeken neuzen in je favoriete boekhandel, dan is het noodzakelijk om nú je boekhandel te omarmen en ondersteunen. Bestel een boek, vandaag nog.’

Steun je boekhandel: wat kun je doen?

Koop een boek. Niet via de grote online webshops, wel bij je eigen boekwinkel. Check de website, mail of bel en bestel. De boekverkopers staan voor je klaar en doen hun best om zo snel mogelijk te bezorgen bij jou thuis. Bestel je cadeaus vast vooruit als dat kan. Laat ook anderen zien dat je meedoet met de campagne. Dit doe je bijvoorbeeld door de ‘ik steun mijn boekhandel’ badge op je social media te plaatsen. Zo inspireer je ook anderen om eens een boek te bestellen bij hun lokale boekwinkel.

Fotografie Syd Wachs/Unsplash.com