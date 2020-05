Het lezen weer oppakken met slow reading

Ze was van jongs af aan verslingerd aan lezen en een echte bibliofiel. Maar toen de Nieuw-Zeelandse Meg Williams twee jaar geleden het veelgeprezen boek Al wat schittert van haar landgenoot Eleanor Catton wilde lezen, kwam ze er gewoon niet doorheen. De met de Booker Prize bekroonde roman over een misdrijf in de wereld van de negentiende-eeuwse goudzoekers, is taalkundig complex, poëtisch en ook nog eens heel erg dik. “Ik schrok toen ik merkte dat ik me niet meer kon concentreren op zo’n literaire tekst,” zegt Williams.

Samen lezen

Deze constatering zette Williams aan het denken. “Ik zag opeens al die nieuwe boeken in mijn kast staan en moest tot mijn schande bekennen dat ik bijna niet meer las. Zelfs korte sms-berichtjes bekeek ik alleen nog vluchtig.” En dat terwijl ze literatuurwetenschapper is. Ze besprak haar veranderde leesgedrag met anderen en constateerde dat het veel van haar vrienden en kennissen net zo verging. Vervolgens besloot ze in actie te komen en richtte in haar woonplaats Wellington een slow reading club op.

Eén keer per week komen enthousiaste lezers bij elkaar in een rustig café, brengen een boek mee, laten de hectiek van het dagelijks leven achter zich en gaan in alle rust zitten lezen. Gezamenlijk, maar toch ieder voor zich. Eerst kwamen er vooral vrienden. Maar Williams’ idee vond al snel navolging in de buurt, en in andere Nieuw-Zeelandse steden. Inmiddels zijn er ook slow reading clubs in Europa, Australië, Noord-Amerika en Azië. Een vergelijkbaar initiatief zijn de ‘silent reading parties’ in bijvoorbeeld Seattle en New York.

Het geritsel van de bladzijden