Al puilen onze boekenkasten uit en wordt de ‘nog te lezen’-stapel steeds hoger, we worden altijd blij van nieuw leesvoer. Dit zijn de nieuwe boeken in april waar we naar uit kijken.

Shalini besluit na de dood van haar moeder, met wie ze een ingewikkelde maar hechte band had, naar een afgelegen Himalaya-dorp in Kasjmir te reizen. Hier hoopt ze meer te weten te komen over het verlies van haar moeder, door op zoek te gaan naar een charmante kasjmierverkoper die tien jaar geleden plotseling verdween. Het blijkt lastig hem te vinden, en Shalini wordt geconfronteerd met de steeds groter wordende politieke onrust in het dorp.

Het boek is hier te reserveren.

Schrijver, cabaretier en columnist Paulien Cornelisse houdt al jarenlang een Japan-verzameling bij. Dingen die ze weet over Japan, vondsten die ze deed tijdens haar reizen, opmerkelijke feitjes en haar observaties van de Japanse taal. Al deze kleine stukjes worden nu gebundeld in een boek voor reizigers, thuisblijvers en taalliefhebbers.

Het boek is hier te reserveren.

In 1975 schrijft een vrijgemaakte zwarte vrouw, Dédé, vanuit Suriname een smeekbede naar haar voormalige meester in Holland. De brief komt nooit op zijn bestemming aan, en wordt pas vijf jaar later teruggevonden. Auteur Lianne Damen deed voor haar roman diepgravend historisch onderzoek om te achterhalen waarom deze vrouw haar roep om hulp wendde tot de man die haar vele jaren in eigendom had.

Het boek is hier te reserveren.

*Meer boekentips en nieuwe boeken vind je hier.