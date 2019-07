Reading challenge: de wereld rond in boeken

Leuk voor in de zomer als je wat meer tijd hebt: een reading challenge. Om een nieuw genre te ontdekken, bijvoorbeeld. Of eindelijk die klassieker uit de kast halen. We delen er de komende maand vier. Deze week: de wereld rond in boeken.

Rond de wereld in boeken

In deze eerste challenge draait het om boeken uit of over verschillende landen. Bezoek Afghanistan met het boek Duizend schitterende zonnen van Khaled Hosseini, bijvoorbeeld. Of lees over Zuid-Afrika in Tikkop of Het beloofde land van Adriaan van Dis. Je kunt het zo moeilijk of makkelijk maken als je zelf wilt. Je kunt er ook voor kiezen om de reading challenge langere tijd te doen in plaats van alleen in de zomer. Hieronder een aantal ideeën, afhankelijk van hoeveel je leest in een jaar.

Uit ieder werelddeel één boek

Lees een boek uit ieder werelddeel: Antarctica, Afrika, Europa, Azië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Australië. In totaal zeven boeken, dus.

Lees een boek uit ieder werelddeel: Antarctica, Afrika, Europa, Azië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Australië. In totaal zeven boeken, dus. Binnen een werelddeel lezen

Lees je veel? Of heb je veel interesse in één werelddeel? Dan kun je boeken lezen die zich afspelen in een land/gebied binnen dit werelddeel. Kies je voor Noord-Amerika, denk dan aan boeken uit of over Canada, Alaska, New York, Californië. Of binnen Europa: Noord-Europa (een Zweedse thriller of een Knausgård?), West-Europa (bijvoorbeeld een boek dat zich afspeelt in Engeland of Ierland, of een mooi Vlaams boek), Zuid-Europa (probeer eens iets van de Italiaanse Margaret Mazzantini) en Oost-Europa (een roman die zich afspeelt in Berlijn, Praag, Boedapest?). Je kunt het zo uitgebreid maken als je zelf wilt.

Lees je veel? Of heb je veel interesse in één werelddeel? Dan kun je boeken lezen die zich afspelen in een land/gebied binnen dit werelddeel. Kies je voor Noord-Amerika, denk dan aan boeken uit of over Canada, Alaska, New York, Californië. Of binnen Europa: Noord-Europa (een Zweedse thriller of een Knausgård?), West-Europa (bijvoorbeeld een boek dat zich afspeelt in Engeland of Ierland, of een mooi Vlaams boek), Zuid-Europa (probeer eens iets van de Italiaanse Margaret Mazzantini) en Oost-Europa (een roman die zich afspeelt in Berlijn, Praag, Boedapest?). Je kunt het zo uitgebreid maken als je zelf wilt. Uit ieder land één boek

Zin in een flinke uitdaging? Je kunt jezelf ten doel stellen uit of over ieder land – of zo veel mogelijk landen – één boek te lezen. En dat kun je natuurlijk ook verdelen over meerdere jaren. Kies je voor alle landen, dan lees je in totaal 196 boeken.

* Besluit je de challenge aan te gaan, deel dan foto’s van je leeslijst of boeken op Instagram onder de hashtag #Flowsummerreadingchallenge.

* Meer lezen over boeken? De Flow-special Boeken & lezen is verkrijgbaar in onze shop.

Fotografie ©Saz B/Unsplash