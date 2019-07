Reading challenge: de diepte in

Leuk voor in de zomer als je wat meer tijd hebt: een reading challenge. Om een nieuw genre te ontdekken, bijvoorbeeld. Of eindelijk die klassieker uit de kast halen. We delen er deze zomer vier. Deze week: de diepte in.

Deze leesuitdaging draait om verdieping. Is er een onderwerp waar je meer over zou willen weten? De geschiedenis van Amsterdam, bijvoorbeeld. Maak een lijst met boeken die hierover gaan. Hoeveel titels je op je lijst zet, bepaal je zelf. Probeer boeken uit verschillende genres te kiezen. Zo kun je een autobiografie lezen over een belangrijk persoon die in Amsterdam is opgegroeid, of een een gedichtenbundel over de stad. Je maakt het zo makkelijk of moeilijk als je zelf wilt. Hieronder een voorbeeld van een leeslijst met boeken over dit onderwerp.

