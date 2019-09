10 tips om meer te lezen

Heerlijk, je even terugtrekken met een boek. Kom je er maar zelden aan toe, maar zou je eigenlijk vaker willen lezen? Deze tips kunnen helpen.

Lezen is niet alleen een fijne manier om even uit het hier en nu te ontsnappen, je kunt ook veel van boeken leren. Je maakt kennis met andere denkwijzen en culturen, en leert op een andere manier naar de wereld te kijken. Het kan je dus veel brengen. Maar waar haal je de tijd vandaan om er ook echt voor te gaan zitten?

Stel prioriteiten Grijp je tijdens een leeg moment op de dag naar je telefoon of een boek? Slaap je ’s ochtends liever een half uur langer of lees je liever tien pagina’s in je boek? Wil je ’s avonds echt dat programma op tv zien of wil je verder lezen? Het begint bij bewust voor je boek kiezen in plaats van voor iets anders.

Vind een genre dat bij je past

Als je een boek leest dat je leuk vindt, heb je ook meer zin om verder te lezen. Klinkt logisch, maar toch is het best lastig om uit te vinden wat nou echt bij je past. Een goed beginpunt is het soort films en series dat je graag kijkt. Zijn dit misdaadfilms, films die zich afspelen in fantasiewerelden, romcoms? Dan is de kans groot dat je boeken in hetzelfde genre ook leuk vindt.

Leg boeken weg die je niet leuk vindt Je bent halverwege een boek en denkt: hoe kom ik hier ooit doorheen? Wees op zo’n moment niet te streng en sta jezelf toe het boek weg te leggen. Anders kom je vast te zitten en heb je misschien helemaal geen zin meer om te lezen. Voel je ook vooral niet schuldig als je een boek niet uitleest: er zijn zo veel mooie boeken geschreven die wél bij jou passen, dus het is zonde om tijd te besteden aan een verhaal dat je niet raakt.

Stel geen hoge doelen Maak er geen wedstrijd van tegen jezelf: dat doet misschien af aan het plezier van het lezen. Houd het realistisch: tien pagina’s per dag of één boek per maand is al een heel mooi doel als je eerst nooit las.

Stop altijd een boek in je tas

In de wachtkamer bij de tandarts, in de trein naar werk: allemaal momenten waarop je al snel gedachteloos op je telefoon kijkt. Deze tijd kun je ook gebruiken om te lezen. Voordat je het weet, ben je alweer tien pagina’s verder.

Leg een voorraad aan Het maakt niet uit of je op een e-reader leest, naar de plaatselijke bibliotheek gaat of boeken koopt omdat ze zo mooi staan in je boekenkast. Het belangrijkste is dat je genoeg boeken klaar hebt liggen om meteen door te gaan als je er een uit hebt. Zo is de drempel niet te hoog om verder te gaan met lezen.

Zet een timer

Deze tip kan misschien helpen als je snel afgeleid bent. Zet een timer op je telefoon en gebruik deze tijd om te lezen. Twintig minuten is bijvoorbeeld lang genoeg om een aantal pagina’s te kunnen lezen, maar niet zo lang dat je brein helemaal uitgeput raakt. En je hoeft niet steeds op de klok te kijken als je daarna ergens naartoe moet. Extra handig: er bestaan apps zoals Flipd, waarmee je je telefoon voor een ingestelde tijd kunt blokkeren.

Word lid van een boekenclub

Over boekenclubs hebben we al eerder geschreven. Het is een fijne manier om anderen te ontmoeten die ook (meer willen) lezen, en om samen te praten over de inhoud van een verhaal. Bovendien werkt het als een stok achter de deur: als er een bijeenkomst gepland staat waarbij jullie een boek bespreken, motiveert dat om het ook echt te lezen.

Lees korte boeken

Dikke boeken kunnen best intimiderend aanvoelen, en bovendien kan het moeilijk zijn om de motivatie te vinden om door te lezen als er geen einde in zicht is. Het fijne gevoel dat je iets bereikt hebt wanneer je een boek uit hebt, werkt misschien beter. Daarom zijn korte boeken een fijne manier om meer te lezen. En veel korte verhalen doen écht niet onder voor boeken van meer dan 500 pagina’s.