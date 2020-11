Twee Engelse dichters over het alledaagse leven

In Flow 3-2017 vind je vier leestips van de redactie. Alice van Essen, managing editor, tipte de Lyrische balladen van de Engelse dichters William Wordsworth en Samuel Coleridge.

Dit werk van de Engelse dichters Wordsworth en Coleridge veroorzaakte bij verschijning in 1789 een schok: ze schreven in eenvoudige, alledaagse taal over het leven van gewone mensen of een bloem langs de waterkant. Daarmee gaven ze natuur en gevoel alle ruimte.

Engelse dichters in het Lake District

De dichters waren heel hecht (totdat ze later ruzie kregen) en trokken er samen op uit in hun geliefde Lake District. De zus van Wordsworth wandelde ook vaak mee. Als je dit alles weet, lees je hun gedichten met nog meer plezier.

‘Poëzie is de spontane opwelling van krachtige gevoelens.’ Zo luidde het voorwoord van Wordsworth dat hij schreef bij de editie van 1800 en nog altijd is het hét motto voor de romantische poëzie

Diverse gedichten uit de Lyrische balladen groeiden uit tot klassiekers. Dat geldt met name voor ‘Het gedicht van de oude zeeman’ van de twee Engelse dichters (Athenaeum).

Tekst Alice van Essen Illustratie Deborah van der Schaaf