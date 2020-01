Waarom lezen goed voor je is

Wie regelmatig leest, ervaart onder meer minder stress, slaapt beter en heeft meer eigenwaarde. Omdat je je bij het lezen helemaal kunt laten meeslepen en verrassen door het verhaal, blijft je geest alert en vergeet je tegelijkertijd je zorgen.

Extra bijzonder als je bedenkt dat onze hersenen niet voor lezen zijn gemaakt: we zijn er pas begin negentiende eeuw mee begonnen. ­Volgens neurowetenschapper Stanislas Dehaene van het Collège de France ­vonden we al lezend letterlijk een nieuwe manier uit om onze hersenen te gebruiken. “Het is een soort knutselwerk dat enkele duizenden jaren geleden moet zijn begonnen, toen we woorden op basis van hun klanken zijn gaan voorstellen.”

