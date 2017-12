3 boeken met muziek als thema

We tippen drie boeken waar muziek in zit.

Swing time

Soms verloren ze elkaar uit het oog, soms redde de een de ander of voerde jaloezie de boventoon. Maar de vriendschap tussen Tracey en de naamloze hoofdpersoon is er zo een die altijd ergens tussen de kieren van hun leven doorsijpelt. De twee groeien op in een arme wijk in Londen en dromen ervan om danseres te worden. Alleen Tracey heeft talent, terwijl haar vriendin PA wordt van de wereldberoemde zangeres Aimee. Zadie Smith schakelt tussen hun leven van toen en de latere jaren – waarin ook Gambia (waar Aimee een school opzet) een belangrijke rol speelt. Een boek over vriendschap, roots en de betekenis van vrijheid. Zadie Smith (Prometheus)

Meisje zoekt meisje

Amsterdam, 1949. Ida van der Wal (oftewel Robbedoes/Robby) en Johanna de Lange Wendels (Jos voor vrienden) voelen weinig voor een toekomst als huismoeder. Maar vrouwen mogen niet eens zonder begeleiding naar een café, dus hoe komen ze weg? Met een gitaar en een rugzak liften ze maar liefst elf jaar lang de wereld rond. Ze zingen en jodelen zichzelf naar waar de wind hen brengt – van Parijs tot de Verenigde Staten. Dit waargebeurde verhaal wordt verteld door de ogen van Robby en Jo, met prachtige foto’s erbij van hun reizen. In hun brieven schuilen soms mooie wijsheden, zoals deze: ‘Maak je geen zorgen alles komt toch zoals het zijn moet.’ Timo van Barneveld en Arnout Janmaat (De Geus)

Vier variaties voor cello

‘Er is iets met de cello’, schrijft auteur Mirjam van Hengel in het voorwoord. ‘Is het de vorm? Of toch de klank, de warmte en diepte ervan?’ In dit boekje staan vijf korte verhalen van vier bekende schrijvers (Ilja Leonard Pfeijffer schreef er twee). Zo brengt Jan Brokken een ode aan een muzikant die de Bach-suites mag spelen op een Stradivarius. ‘Muziek is er niet zomaar, muziek moet je zoeken; wat dat betreft is het net liefde.’ En Annelies Verbeke gooit het over een heel andere boeg met een overspelige celliste en een wraakzuchtige pianist die hun geluk beproeven in de rimboe van Tanzania. Jan Brokken, Marente de Moor, Ilja Leonard Pfeijffer en Annelies Verbeke (Uitgeverij Podium)

