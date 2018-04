3 boeken van Nederlandse schrijvers

Zin om te lezen? We delen drie boeken van Nederlandse schrijvers: De heilige Rita, Hoe alles moest beginnen en De buurjongen.

De heilige Rita – Tommy Wieringa

Tommy Wieringa liet zich voor dit boek inspireren door het decor waar hij zelf opgroeide: een provinciedorpje vlak bij de Duitse grens. Hoofdpersoon is Paul Krüzen, een bijna-vijftiger die nog altijd bij zijn vader in de Saksische boerderij woont. De manier waarop Wieringa de sfeer in het dorp en de omgeving en ‘het domme volk aan de bar’ neerzet, is indrukwekkend. Grote afwezige in het verhaal is Pauls moeder: die ging er op zijn achtste voorgoed vandoor met de Rus die met zijn sproeivliegtuigje neerstortte bij hen in het maisveld. Die schrijnende eenzaamheid sijpelt door het hele verhaal heen. (De Bezige Bij)

Hoe alles moest beginnen – Thomas Verbogt

Onafscheidelijk zijn Thomas en Licia als kind. Ze ‘zien en horen veel meer dan iedereen’ en leven in een soort fantasiewereld. Aan hun vriendschap komt abrupt een einde als Licia naar Italië verhuist. Vanaf dat moment volgen we Thomas in verschillende fases van zijn leven, waarin hij onderzoekt hoe hij zich verhoudt tot het leven, zijn ouders en Licia. Zij blijft belangrijk voor hem, ook al zien ze elkaar maar een paar keer terug. ‘Ik verbond mijn leven aan haar en ik wist dat het waar was.’ De sfeer in de boeken van Thomas Verbogt is altijd een beetje weemoedig, mijmerend en het is heerlijk om de zinnen lekker langzaam te lezen. Maar in dit verhaal blijft het daar niet bij: tegen het einde volgt een verrassende onthulling die je als lezer op scherp zet. (Nieuw Amsterdam)

De buurjongen – Jan Siebelink

In Knielen op een bed violen, Siebelinks roman uit 2005, maakten we kennis met het tuindersgezin Sievez, dat gaandeweg ten onder gaat aan het godsdienstfanatisme van de vader. In De buurjongen staat Henk Wielheesen centraal, die naast de tuinderij woont en optrekt met zoon Ruben Sievez. Henk krijgt het flink voor de kiezen in zijn jeugd. Zijn toevlucht zoekt hij op de tuin, waar vader Sievez hem liefdevol alles bijbrengt over planten. We volgen Henk tijdens zijn bewogen leven, waarin Ruben hem als een soort oudere broer regelmatig uit de brand helpt en tot op het laatst trouw blijft. Een prachtig beeld van een bijzondere vriendschap door Jan Siebelink, die het Boekenweekgeschenk 2019 gaat schrijven. (De Bezige Bij)

Tekst Marije van der Haar-Peters Illustraties Deborah van der Schaaf