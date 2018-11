Boeken over boeken

Hoe fijn is het om iemand te ontmoeten die net zo van lezen houdt als jij – al is het maar een personage uit een boek. Flow’s Quirine deelt een aantal bijzondere verhalen over lezen, boekwinkels en eigenzinnige klanten.

De boekendief – Markus Zusak

Het is 1939. Net in de periode dat de Duitse Liesel leert lezen, worden de meeste boeken op de brandstapel gegooid op bevel van Hitler. Als ze er eentje van het vuur weet te redden, probeert ze waar ze maar kan boeken te stelen. Ik vind het een prachtig verhaal dat benadrukt hoe belangrijk verhalen kunnen zijn in moeilijke tijden. (The House of Books)

Dagboek van een boekverkoper – Shaun Bythell

Ik vind het altijd leuk om over echte ervaringen te lezen. In dit boek doet Shaun Bythell verslag van zijn leven als eigenaar van het grootste antiquariaat van Schotland. Hij neemt je mee op reis op zoek naar de mooiste boeken voor in zijn winkel, vertelt over de eigenzinnige klanten die over de vloer komen en doet uit de doeken hoe je als boekverkoper het hoofd boven water houdt in deze digitale tijd. Hartverwarmend, en ook een beetje jaloersmakend. (Thomas Rap)

Het geheim van Penumbra’s boekenwinkel – Robin Sloan

Een heerlijk fictieverhaal over Clay Jannon, die ’s nachts gaat werken in Penumbra’s boekenwinkel, die 24 uur per dag open is. Maar al snel blijkt er iets niet te kloppen met de klanten die in de nachtelijke uren over de vloer komen. Een magisch verhaal voor iedere boekenliefhebber. (Schuyt Nederland)

De boekhandel – Penelope Fitzgerald

Engeland, de jaren zestig. De weduwe Florence besluit in het afgelegen plaatsje Harborough een boekhandel te beginnen, want daar moet toch behoefte aan zijn? Maar Florence lijkt het geluk niet aan haar zijde te hebben: langzaam maar zeker komt ze erachter dat de dorpsbewoners totaal niet op haar boekwinkel zitten te wachten. (Karmijn)

The bookshop book – Jen Campbell

Jen Campbell verzamelde de mooiste boekwinkels over de hele wereld in een boek. Van boerderijen, oude fabrieken, boten en oude treinstations tot aan onze eigen verbouwde kerk: boekhandel Dominicanen in Maastricht. Ik ben de wereldreis alvast aan het plannen. (Little, Brown Book Group)

Tekst en fotografie Quirine Brouwer